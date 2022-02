Kaspersky ile "Laboratoria Art and Science Foundation"dan uluslararası sempozyum

Sanatçılar, bilim insanları, filozoflar, teknoloji uzmanları ve dünyanın önde gelen müze ve festivallerinden temsilcileri bir araya getiren uluslararası "New Elements" sempozyumu 12 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky ve "Laboratoria Art and Science Foundation" tarafından düzenlenen etkinlikte, bilim ve sanattaki son eğilimler ve otografik süreçlerin doğası tartışılacak, hesaplama yöntemlerine ilişkin yeni bakış açıları paylaşılacak.

"New Elements" sempozyumu 12 Şubat'ta 12.00-20.00'de Moskova, Krymsky Val, 10'daki Yeni Tretyakov Galerisi Batı Kanadı Büyük Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sempozyum Laboratoria Art and Science Foundation YouTube kanalından çevrim içi yayınlanacak.

Sempozyum, çağdaş sanat ve bilimi birleştiren ve sürekli değişen teknolojik gerçekliğe uyarlanmış yeni sanatsal formların oluşturulmasını teşvik eden teknolojik sanatın "New Elements" sergisi için düzenlenen eğitim programının bir parçası olarak kurgulandı. Bu sergi, Laboratoria Art and Science Foundation tarafından Kaspersky'nin stratejik ortaklığıyla Kasım 2021'de başlatıldı ve 27 Şubat 2022'ye kadar devam edecek. Sempozyum, bilim ve sanat hareketinin sınırlarını, hedeflerini ve gelecekteki eğilimlerini tanımlamayı ve onları günümüz dünyasına getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Kaspersky uzmanlarıyla birlikte oluşturulan görsel-işitsel kurulum "ooze"un da yer aldığı "New Elements" sergisinde sunulan çalışmaları da yeniden ele alacak.

Sempozyum, "Bugün bilim-sanat: disiplinler arası toplulukların dönüşümü", "Otografik Dünya" ve "Doğa ile Hesaplama" başlıklı üç oturumdan oluşacak. Filozof Mikhail Kurtov (Rusya), sanatçılar Ralf Becker (Almanya), Thomas Feuerstein (Avusturya), Theresa Schubert (Almanya) ve Ilya Fedotov-Fedorov (Rusya) ile birlikte izleyiciler, ortaya çıkan hesaplamaları, kimyasal ve biyolojik olaylarla deneyler ve sinir ağlarının mantık dışı davranışlarını ve sibernetik dünyasını keşfedebilecek. "New Elements" sergisinin teknoloji uzmanı olan Kaspersky Baş Teknoloji Uzmanı Alexander Gostev, sempozyumun üçüncü oturumunda açılış konuşmacısı olacak.

"Yeni anlamlar keşfetmemize olanak sağlayacağına eminim"

Etkinliğe, Ars Electronica (Avusturya) yöneticisi Martin Honzik, ArtScience Müzesi (Singapur) küratörü ve yönetici Direktörü Honor Harger, disiplinlerarası sanatçı, araştırmacı ve Pennsylvania Üniversitesi'nde Doçent Orkan Telhan (ABD/Türkiye), yeni medya sanatçısı, Kriptografi Müzesi'nin (Rusya) baş küratörü ve yaratıcı direktörü Anna Titovets [Intektra], küratör ve Northeastern Üniversitesi'nde Doçent Dietmar Offenhuber (ABD), sanatçı Tuula Narhinen (Finlandiya), Rusya Bilim Akademisi'nde buzulbilimci Andrey Glazovsky, Adli Mimarlık Kıdemli Araştırmacısı ve mimarı (Birleşik Krallık) Samaneh Moafi, sanatçı Erich Berger (Finlandiya) gibi isimler katılacak.

Programda Alman sanatçı Ralf Becker'in "The Natural History of Networks/ SoftMachine" isimli performansı da yer alacak. Sanatçının ve makinenin elektrokimyasal bir algoritmik performansı olan bu gösteri, özel yapım bir elektrokimyasal deney cihazı SoftMachine'i temel alıyor. Performansın ana unsurunu sanatçı tarafından bir dizi elektrot aracılığıyla manipüle edilen ve sürekli gelişen şekiller ve gerçek zamanlı sesler oluşturan bir sıvı metal alaşımı olan galistan oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Teknoloji Uzmanı Alexander Gostev, teknolojinin, modern dünyanın gelişimini büyük ölçüde belirlediğini ve sanat da dahil olmak üzere süreçlerin çoğunun bir parçası haline geldiğini belirterek, "Bilim ve sanat, çağdaş dünyada dinamik olarak gelişen bir eğilim. Sanat, temel özelliği ve gücü olan disiplinler arası etkileşime dayanıyor. Sanatçıların, bilim insanlarının ve teknoloji şirketlerinin etkileşimi yalnızca etkileyici eserler yaratmamıza değil, aynı zamanda mevcut teknolojileri yeniden gözden geçirmemize, yeni uygulamalar geliştirmemize ve uygulamaları için yeni yollar bulmamıza olanak tanıyor. Bilim, teknoloji, sanat ve doğanın kesiştiği noktada birçok ilginç soruyu gündeme getireceğimiz sempozyumda sinerjimizin beklenmedik sonuçlara varmamıza ve yeni anlamlar keşfetmemize olanak sağlayacağına eminim." ifadelerini kullandı.