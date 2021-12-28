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Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı - Son Dakika

Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı

28.12.2021 11:50
Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı

Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, yeni yıl için internetten alışveriş yapacak kişiler için ipuçları paylaştı.

Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, yeni yıl için internetten alışveriş yapacak kişiler için ipuçları paylaştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamada, özel günlerde ve tatil dönemlerinde daha aktif olma eğiliminde olan siber suçluların, yeni yıl için fırsatı değerlendirip kullanıcıları dolandırmaya devam ettiği belirtildi.

Online alışveriş dolandırıcılıklarının para ve zaman kaybına neden olabildiği vurgulan açıklamada, insanların olası dolandırıcılık faaliyetlerine karşı web sitelerine, ürünlere ve ödeme altyapılarına daha fazla dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, online yeni yıl alışverişi için şu ipuçları paylaşıldı:

"E-posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız gömülü köprüyü kontrol ettiğinizden emin olun. Varsa eğer internet sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin. Çevrim içi alışverişler için kendinize özel bir kart alın ve üzerinde büyük meblağlar tutmayın. Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarından onlara yönlendirilirseniz web adreslerine dikkat edin. Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin. Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.

Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir. Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü şifreler oluşturmak için Kaspersky Password Managergibi şifre yöneticileri kullanın. Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekarlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun."

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Dolandırıcılık, Kaspersky, alışveriş, Yeni Yıl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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