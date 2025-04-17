Kaspersky OT Siber Güvenlikte Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky OT Siber Güvenlikte Öne Çıkıyor

Kaspersky, OT siber güvenlik pazarında önemli bir konum elde etti ve VDC Research raporunda değerlendirildi.

17.04.2025 16:04
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Kaspersky, gelişmekte olan "operasyonel teknoloji" (OT) siber güvenlik pazarında önemli konum elde eden şirketler arasında gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, deneyimi ve itibarının yardımıyla, gelişmekte olan OT siber güvenlik pazarında adını duyurmaya devam ediyor.

Çeşitli teknoloji segmentlerinde içgörü ve analiz sağlama konusunda uzmanlaşan küresel pazar araştırma ve danışmanlık firması VDC Research'in "OT Siber Güvenlik Yazılımları ve Hizmetleri için Küresel Pazar" (The Global Market for OT Cybersecurity Software & Services) başlıklı raporunda, Kaspersky, gelişmekte olan pazarda öne çıkan şirketlerden biri olarak değerlendirildi.

Rapora göre, Çin, Rusya, Avrupa ve Asya'nın çeşitli bölgeleri gibi kilit yerlerde başarı elde eden Kaspersky, Kuzey Amerika operasyonlarına getirilen sınırlamalara rağmen bu alanda önemli bir yer edindi.

Kaspersky'nin kurumsal segmente yönelik kapsamlı portföyü ve özel OT çözümleri, siber güvenlik liderlerinin kurumsal ortamlarında birleşik bir yaklaşım aradığı senaryolarda, şirketi olumlu bir şekilde konumlandırdı.

VDC Research, Kaspersky'nin ürünlerine, iç süreçlerine ve iş operasyonlarına güven oluşturmayı amaçlayan ve gelişmeye devam devam eden şeffaflık konusundaki çabaları ve başarılarını da takdirle karşıladı. Firmanın analistleri, 2024'te İstanbul'da açılan "Şeffaflık Merkezi" ağına katılan müşterilerin, iş ortaklarının ve düzenleyicilerin, Kaspersky'nin kaynak kodunu ve güvenli geliştirme yaşam döngüsü süreçlerini inceleyebildiğine değindi.

Kaspersky farklı bir ekosistem sunuyor

Kaspersky, özel OT sınıfı teknolojileri ve uzman bilgi birikimiyle, OT müşterileri için uzmanlığı sorunsuz bir şekilde entegre eden farklı bir ekosistem sunuyor.

Kritik altyapılar için yerel bir genişletilmiş algılama ve yanıt (XDR) platformu Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS), OT ekosisteminin temel çekirdeği olarak hizmet veriyor.

Bu platform, ağ trafiği analizi, algılama ve yanıt eylemlerine odaklanan "KICS for Networks" ile uç nokta korumasının yanı sıra algılama ve yanıt yetenekleri sağlayan "KICS for Nodes" çözümlerini içeriyor. Bu kapsamlı çözümler, geleneksel bilgi teknolojilerindeki (BT) güvenlik önlemlerini, amaca yönelik endüstriyel güvenlik teknolojileriyle bütünleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik Ürün Grubu Başkanı Andrey Strelkov, OT siber güvenlik pazarındaki güçlü konumları nedeniyle VDC Research tarafından takdir edilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Strelkov, "Mevcut pazar taleplerini karşılayan yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor, şeffaflığı artırma çabalarımızla, müşterilerimize operasyonlarımızın bütünlüğü konusunda güven veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky OT Siber Güvenlikte Öne Çıkıyor - Son Dakika

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