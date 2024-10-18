Kaspi.kz, Hepsiburada'nın Hakim Hissedarı Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspi.kz, Hepsiburada'nın Hakim Hissedarı Oluyor

Kazakistan'ın Kaspi.kz grubu, Hepsiburada'nın %65,4 hissesini devralacak, işlem 2025'te tamamlanacak.

18.10.2024 14:17
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Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı olacak.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisseleri Kazakistan ve NASDAQ borsalarında işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'nin (Hepsiburada NASDAQ: HEPS) kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı sözleşme imzaladı.

İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldı. Hisse devir sözleşmesi, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi. Kapanışın 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. Fitch'in kısa süre önce kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmesinin ardından Kaspi.kz, finansman şartları ve piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye piyasalarındaki finansman fırsatlarını değerlendirebilir ancak bu tür herhangi bir anlaşma veya taahhüt şu anda mevcut değil.

İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

"Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO) ve Eş Kurucusu Mikheil Lomtadze, her iki şirketin de tüketicilerin ve satıcıların yaşamlarını iyileştirme amacı doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Hepsiburada'nın pozitif FAVÖK yaratan mali durumuna işaret eden Lomtadze, mevcut hissedarların ve yönetim ekibinin her ne pahasına olursa olsun büyüme yerine, karlı büyümeye odaklandığının güçlü bir kanıtı olduğunun altını çizdi.

Lomtadze, Hepsiburada'nın yenilikçi kültürü, tüketicilere ve iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet sunmaya odaklanması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığı nedeniyle Kaspi.kz ile tam bir kültürel uyum içerisinde olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Toplam pazarımızı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşacak şekilde genişletmek önemli bir önceliğimizdi. Kaspi.kz gibi Hepsiburada da vizyoner bir iş lideri tarafından kurulmuş olup, girişimci bir şirket ve yerli e-ticaret lideridir. İşlemin tamamlanmasının ardından Kaspi.kz, tüketiciler ve satıcılar için daha ilgi çekici ürün ve hizmetler geliştirirken Hepsiburada ile çalışmayı, deneyimlerini paylaşmayı, her iki şirket de karşılıklı öğrenmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz."

İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirketin de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdüreceklerine değinen Lomtadze, Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da gerçekleştirilen sözleşmenin, 24 yıl önce kurduğu Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Doğan, "Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna yenilikçi e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle yarattığı değerden büyük gurur duyuyorum. Tüm ekosistemimiz, Türkiye'nin en güçlü markalarından birini yaratmak için yorulmadan çalıştı. 2021'de, Türkiye'nin NASDAQ'da işlem gören ilk ve tek şirketi olarak, ülkemizin bayrağını küresel teknoloji devleri arasında dalgalandırmanın onurunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hepsiburada, Kazakistan, Ekonomi, Finans, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspi.kz, Hepsiburada'nın Hakim Hissedarı Oluyor - Son Dakika

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