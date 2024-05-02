Kastamonulu Ahşap Sektörü Temsilcileri Kayseri'de Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonulu Ahşap Sektörü Temsilcileri Kayseri'de Teknik Gezi Düzenledi

Kastamonulu Ahşap Sektörü Temsilcileri Kayseri\'de Teknik Gezi Düzenledi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen teknik gezide, Kastamonulu ahşap sektörü temsilcileri, Kayseri'de sektör ile ilgili çalışmaları inceleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Gezi kapsamında Kayseri'deki öncü kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi ve ağaç işleri ve mobilya sektörüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca, Kastamonu sektör temsilcileri ile birlikte Kayseri Model Fabrika ziyaret edildi ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

02.05.2024 10:28
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen teknik gezide, Kastamonulu ahşap sektörü temsilcileri, Kayseri'de sektör ile ilgili çalışmaları inceleyerek bilgi alışverişinde bulundu.

Ağaç ve orman ürünleri sektöründe tecrübe paylaşımında bulunmak, işbirliği imkanlarını geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Kayseri'ye teknik bir gezi düzenlendi. Kastamonu ahşap sektör temsilcilerinin katıldığı iki günlük teknik gezi çerçevesinde Kayseri'nin ahşap ve mobilya sektöründe öncü kurum ve kuruluşlarına inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen programın ilk gününde Erciyes KSS Yapı Kooperatifi, MOBİTEK mobilya fabrikası MOBİ Boya Fabrikası, KUMS Alışveriş Merkezi, KUMSMall Moda Show ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji ziyaret edildi.

Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve proje koordinatörleri ile yapılan görüşmelerde kooperatifin yürütmüş olduğu projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, program çerçevesinde Kayseri'de ağaç işleri ve mobilya sektörüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Teknik koleje yönelik düzenlenen ziyarette ise OSB ve kolej arasındaki işbirliği, staj ve çalışma fırsatları ile kolejin öğrencilere sunmuş olduğu imkanlar ele alınarak, mesleki ve teknik eğitim ile OSB işbirliğinin istihdama yönelik katkısı değerlendirildi.

Teknik gezi programının ikinci gününde ise Kastamonu sektör temsilcileri ile birlikte Kayseri Model Fabrika ziyaret edildi. Tesise yapılan ziyaret ve incelemelerde yetkililerden projelere ilişkin detaylı bilgiler alındı. Ziyarette her iki ile yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. Son ziyaretini mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve model fabrikadan danışmanlık hizmeti alan bir firmaya gerçekleştiren heyet, yapılan verimlilik çalışmalarını ve üretim hattında gerçekleştirilen değişimleri yerinde incelemesiyle programını tamamladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonulu Ahşap Sektörü Temsilcileri Kayseri'de Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika

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