Kastamonu'da 4 bin ailenin gelir kapısı olan "beyaz altın" sarımsağında hasat dönemi başladı! Beklenti 25 bin ton - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 bin ailenin gelir kapısı olan "beyaz altın" sarımsağında hasat dönemi başladı! Beklenti 25 bin ton

12.07.2022 18:37

Kastamonu'da yaklaşık 4 bin ailenin gelir kapısı olan ve "beyaz altın" olarak bilinen Taşköprü sarımsağının hasadı başladı. 25 bin ton civarında rekolte elde edileceği tahmin edilen sarımsağın kalitesi ve büyüklüğüne göre de kilogram fiyatları 18 ila 30 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Kastamonu ile sembolleşen Taşköprü sarımsağı için üreticiler bu sezon heyecanlı. Bu sezon sarımsakta bir sıkıntı olmadığını belirten üreticiler, 25 bin tol rekolte bekliyor.

"FİYATLAR SARIMSAĞIN KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Sarımsak üreticisi Şevket Aytaç, "Bu sene 2022 yılı sarımsak hasadına başladık. İşçilerimizle birlikte gördüğünüz gibi sarımsağımızın sökümüne başladık. 8-10 gün kuruması için tarlada bırakılacak. Ondan sonra hayırlısı ile pazara çıkacak. Taşköprü sarımsağının kalitesi zaten tartışılmaz. Taşköprü sarımsağının kalitesinde bir sıkıntı yok. Aroması aynı ve kalitesi aynı. Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü coğrafi işaretini almış bir sarımsaktır. Şükür olsun sarımsağımızda bir sıkıntı yok. Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor. Geçen gün 'Alatarla sarımsak pazarında' kilo fiyatı 18-30 liradan arasında alıcı buldu. Fiyatlar, sarımsağın kalitesine ve boyutlarına göre değişiklik gösterebiliyor" dedi.

4 bin ailenin gelir kapısı 'beyaz altın' Taşköprü sarımsağının hasat dönemi başladı

"BURADA YETİŞEN SARIMSAKLAR HAKİKİ VE ORGANİK"

Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de "Sarımsaklar güzel ve sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organik Taşköprü sarımsağı. Her şeyini kendimiz diktik, kendimiz kazdık. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi. İşçilerimizle birlikte Şevket kardeşimize yardımcı oluyoruz" ifadesini kullandı.

4 bin ailenin gelir kapısı 'beyaz altın' Taşköprü sarımsağının hasat dönemi başladı
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TAŞKÖPRÜ'DE SARIMSAK HASADI BAŞLADI TAŞKÖPRÜ'DE SARIMSAK HASADI BAŞLADI Hasadın sürdüğü patateste 22 bin ton rekolte bekleniyor Hasadın sürdüğü patateste 22 bin ton rekolte bekleniyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 4 bin ailenin gelir kapısı olan 'beyaz altın' sarımsağında hasat dönemi başladı! Beklenti 25 bin ton - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 4 bin ailenin gelir kapısı olan "beyaz altın" sarımsağında hasat dönemi başladı! Beklenti 25 bin ton - Son Dakika
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