Kastamonu'da 4 bin ailenin gelir kapısı olan "beyaz altın" sarımsağında hasat dönemi başladı! Beklenti 25 bin ton

Kastamonu ile sembolleşen Taşköprü sarımsağı için üreticiler bu sezon heyecanlı. Bu sezon sarımsakta bir sıkıntı olmadığını belirten üreticiler, 25 bin tol rekolte bekliyor.

"FİYATLAR SARIMSAĞIN KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Sarımsak üreticisi Şevket Aytaç, "Bu sene 2022 yılı sarımsak hasadına başladık. İşçilerimizle birlikte gördüğünüz gibi sarımsağımızın sökümüne başladık. 8-10 gün kuruması için tarlada bırakılacak. Ondan sonra hayırlısı ile pazara çıkacak. Taşköprü sarımsağının kalitesi zaten tartışılmaz. Taşköprü sarımsağının kalitesinde bir sıkıntı yok. Aroması aynı ve kalitesi aynı. Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü coğrafi işaretini almış bir sarımsaktır. Şükür olsun sarımsağımızda bir sıkıntı yok. Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor. Geçen gün 'Alatarla sarımsak pazarında' kilo fiyatı 18-30 liradan arasında alıcı buldu. Fiyatlar, sarımsağın kalitesine ve boyutlarına göre değişiklik gösterebiliyor" dedi.

"BURADA YETİŞEN SARIMSAKLAR HAKİKİ VE ORGANİK"

Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de "Sarımsaklar güzel ve sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organik Taşköprü sarımsağı. Her şeyini kendimiz diktik, kendimiz kazdık. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi. İşçilerimizle birlikte Şevket kardeşimize yardımcı oluyoruz" ifadesini kullandı.