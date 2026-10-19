Kastamonu'da Eylül'de 646 konut satıldı, ilk el konut satışları 324'e yükseldi - Son Dakika
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Kastamonu'da Eylül'de 646 konut satıldı, ilk el konut satışları 324'e yükseldi

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TÜİK verilerine göre Kastamonu'da Eylül ayında 646 konut ve 58 işyeri satıldı. Konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 20 adet artarken, ilk el satışlar 98 adet artarak 324'e çıktı. İkinci el konut satışları ise 78 adet azalarak 322'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgilere göre, Eylül ayında Kastamonu genelinde 646 konut, 58 işyeri satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Kastamonu genelinde 646 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 20 adet arttı. Kastamonu Merkez ilçesinde Eylül ayında 349 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 54,0 oldu. Eylül ayında Kastamonu genelinde toplam 58 adet iş yeri satılmış olup bunların 10'u ilk el satış, 48'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eylül ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 87 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre 5 adet arttığıgörüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 13,5olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 34 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 53 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 15 adet artarak 559 adetoldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,5oldu. Eylül ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 98 adet artarak 324 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 50,2 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 78 adet azalarak 322 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49,8 oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuKastamonuEkonomiEylülEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Eylül'de 646 konut satıldı, ilk el konut satışları 324'e yükseldi - Son Dakika
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