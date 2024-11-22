Kastamonu'da Jeotermal Su İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Jeotermal Su İhalesi

Kastamonu Pınarbaşı'nda 3 bin 200 hektarlık alan için jeotermal su arama ihalesi yapılacak.

22.11.2024 10:18
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Kastamonu'da jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki 3 bin 200 hektarlık alanın açık teklif usulüyle 3 yıl süreli ihalesi yapılacak.

Muhammen bedeli 575 bin lira, geçici teminat bedeli ise 17 bin 250 lira olan sahanın ihalesi, 10 Aralık saat 11.00'de Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Şartname ve ekleri, Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğünden 500 lira karşılığında temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Jeotermal Su İhalesi - Son Dakika

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