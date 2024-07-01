Kastamonu\'da Mayıs Ayında İhracat Yüzde 50,5 Azaldı

Ekonomi

Kastamonu'da Mayıs ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 13 milyon 761 dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 2024 yılı Mayıs ayında Kastamonu'dan yapılan ihracat 13 milyon 761 bin dolar olarak açıklandı. Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azaldığı görüldü. Kastamonu'nun 2024 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 15 milyon 129 bin $ ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azaldığı görüldü. Mayıs ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 91 oldu.

Mayıs ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 7 milyon 661 bin dolar ile "materyallerin geri kazanımı" ürün grubu yer almdı. İthalat ise 67 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatın ilk sırasında 4 milyon 565 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu birleşiklerin imalatı" ürün grubu, 1 milyon 480 bin ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı" ürün grubu ve 1 milyon 363 bin dolar ile "dokuma" ürün grubu yer aldı.

Mayıs ayında Kastamonu'dan 50 farklı ülkeye ihracat yapıldı. Bu ülkeler arasında ilk sırada 7 milyon 661 bin dolar ile Belçika yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 1 milyon 433 bin dolar ile İspanya, üçüncü sırada 662 bin dolar ile Birleşik Krallık yer aldı. Mayıs ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 4 milyon 565 bin dolar ile Bahreyn, ikinci sırada 2 milyon 692 bin dolar ile Almanya, üçüncü sırada 2 milyon 481 bin $dolar ile Çin yer aldı. Mayıs ayında Kastamonu'ya 42 farklı ülkeden ithalat gerçekleştirildi. - KASTAMONU