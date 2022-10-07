Kastamonu ekonomi: Kastamonu'da kadastro haritaları sayısallaştırılıyor - Son Dakika
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Kastamonu ekonomi: Kastamonu'da kadastro haritaları sayısallaştırılıyor

07.10.2022 10:36
Kastamonu ekonomi: Kastamonu'da kadastro haritaları sayısallaştırılıyor

Gelen Kastamonu haberlerine göre Tapu ve Kadastro Kastamonu Bölge Müdürü Yücel Serdar, Kastamonu'da kadastro haritalarının sayısallaştırılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Tapu ve Kadastro Kastamonu Bölge Müdürü Yücel Serdar, Kastamonu'da kadastro haritalarının sayısallaştırılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Tapu ve Kadastro Kastamonu Bölge Müdürü Yücel Serdar, Kastamonu'da yürütülen kadastro çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Serdar, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı 19 mahallede Kastamonu Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunun EK-1'inci maddesine göre kadastro haritalarının sayısallaştırılması için çalışmaların başladığını belirterek, "Bunun süresi 450 gün olan işin 21 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmalar mahalle mahalle yapılacak olup bu süreç içerisinde çalışması tamamlanan mahalleler önce 15 günlük bilgilendirme askı ilanına alınacak, bu ilan süresi içerisindeki itirazlar Kastamonu Kadastro Müdürlüğüne yapılabilecektir. Daha sonra 30 günlük kesin askı ilanına alınacak olan çalışmalar için ise itirazlar kadastro mahkemelerine yapılabilecektir. Askı ilanları ve paftalar Kastamonu Kadastro Müdürlüğü Merkezinde, Kastamonu Belediye'sinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarındaki ilan yerlerine asılacak olup, ilgililerin askı süreçlerini takip etmeleri her hangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışmalar sırasında tapu malikleri yönüyle bir değişiklik yapılmayacak olup tüm mahallelerdeki kadastro haritalarındaki varsa teknik hatalar giderilecek, haritalar tek bir koordinat sisteminde ve bilgisayar ortamında oluşturularak sayısal hale getirilecek, parsellerin yüzölçümleri sayısal ortamda yeniden hesaplanacak ve tapu kütüklerinde yüzölçümü yönüyle gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır" dedi.

Mahallelerde tescili tamamlanan güncelleme çalışmalarının vatandaşların tarafından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Serdar, "Yine Tosya ilçesine bağlı tüm mahallelerde tescilleri tamamlanan güncelleme çalışmaları ve Taşköprü ilçesine bağlı tüm mahallelerde, İhsangazi ilçesi Afşar, Çay, Kuşçular, Sevindik, Elçelebi, Enbiya, Görpe, Haydarlar, Hocahacip, Koçcuğaz, İnciğez; Hanönü ilçesi Küreçayı, Akçasu, Daday ilçesi; Kalem, Merkez, Alipaşa, Bayır, Budaklı, Çayırlı, Davut, Dereköy, İnciğez, Karacaağaç, Sarıçam, Siyahlar, Tüfekçi, Yazıcameydan ve Merkez ilçe Budamış birimlerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi çerçevesinde yapılmakta olan güncelleme çalışmaları da aynı şekilde 15 ve 30 günlük askı ilan süreçlerine tabi tutulacak olup harita ve askı ilanlarının muhtarlıklar, belediye ve Kadastro Müdürlüğü ilan panolarından vatandaşlarımız tarafından takip edilmesi faydalı olacaktır" diye konuştu.

120 gün içerisinde tapu maliklerinin, e-devlet kapısı üzerinden şifreleri ile girecekleri 'web tapu' servisinden yeni tapu senetlerini bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak alabileceklerini açıklayan Serdar, "Sayısallaştırma ve güncelleme çalışmaları tamamlanıp parsellerin tapuya tescilleri sağlandıktan sonraki 120 gün içerisinde ise tapu malikleri e-devlet kapısı üzerinden şifreleri ile girecekleri web tapu servisinden yeni tapu senetlerini bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak alabileceklerdir" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, E-Devlet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu ekonomi: Kastamonu'da kadastro haritaları sayısallaştırılıyor - Son Dakika

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