Taşköprü Hızar Göleti Projesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Taşköprü Hızar Göleti Projesi'nde sona yaklaşıldı

01.09.2022 17:21
Taşköprü Hızar Göleti Projesi'nde sona yaklaşıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 bin 600 dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak Taşköprü Hızar Göleti'nde çalışmaların kısa süre sonra başlayacağı belirtildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 bin 600 dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak Taşköprü Hızar Göleti'nde çalışmaların kısa süre sonra başlayacağı belirtildi.

Taşköprü'nün Oyma Ağaçseki ve Badembekdemir köylerini kapsayan 2 bin 600 dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak Taşköprü Hızar Göleti projesinde yapım aşamasına gelindi. Ağustos ayı içerisinde projesi tamamlanan Hızar Göleti'nde inşaat çalışmalarının yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Taşköprü Hızar Göleti Projesi'nin yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan ve görevlilerden bilgi alan AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, "Hızar Göleti Projesi, Oyma Ağaçseki ve Badembekdemir köylerinde yaşan çiftçilerimiz için çok önemli bir proje. Bu projenin hayata geçmesi için çok önemli adımlar atıldı. 2 bin 600 dönümlük ekili arazinin suya kavuşmasından bahsediyoruz. 2023 yılı yatırım programına alınması içinde AK Parti olarak her zaman olduğu gibi elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu proje bugün son aşamasına geldi. Hızar Göleti Projesi'nin hayata geçmesinde bizlere her daim destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Metin Çelik'e, DSİ Bölge Müdürümüze ve yardımcılarına, önceki dönem Taşköprü Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan'a, köy muhtarlarımıza, çiftçilerimize ve fahri olarak bu proje için emek sarf eden Sayın Faik Aydın'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşköprü Hızar Göleti Projesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

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