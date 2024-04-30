Katar, Çin'den 6 milyar dolarlık LNG gemisi alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Katar, Çin'den 6 milyar dolarlık LNG gemisi alacak

Katar, Çin\'den 6 milyar dolarlık LNG gemisi alacak

Katar, Çin ile 6 milyar dolarlık anlaşma yaparak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi satın alacak. Anlaşma kapsamında Katar, Çin'den 18 adet LNG gemisi tedarik edecek. Gemilerin üretimi, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi bünyesindeki Hudong-Zhonghua Tersanesi tarafından gerçekleştirilecek ve 2028-2031 yıllarında teslim edilecek. Ayrıca, Katar'ın daha önce sipariş ettiği 12 LNG gemisi de aynı tersanede üretilmekte olup, ilk teslimatın yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesi planlanmaktadır.

30.04.2024 13:35
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Katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi satın almak için Çin ile 6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad bin Şeride el-Kabi, Çin'in başkenti Pekin'deki temasları kapsamında Çin Devlet Gemi Yapım Şirketinden (CSSC) tek seferde 271 bin metreküp LNG taşıma kapasiteli 18 QC-Max tipi LNG gemisi tedariki için anlaşma imzaladı.

Bakan el-Kabi tarafından toplam tutarı 6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma çerçevesinde Katar, Çin'den 18 gemi tedarik edecek. Gemiler, CSSC firması bünyesindeki Hudong-Zhonghua Tersanesi tarafından üretilecek.

Uzunluğu 344, genişliği 53,6, yüksekliği 27,2 olarak belirtilen gemilerin 2028-2031 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor.

İmzaların ardından yaptığı açıklamada, el-Kabi, Katar'ın daha önce sipariş ettiği 12 LNG gemisinin üretiminin de söz konusu tersanede sürdüğünü ve bu gemilerinin ilkini yılın üçüncü çeyreğinde teslim alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Katar, Çin'den 6 milyar dolarlık LNG gemisi alacak - Son Dakika

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