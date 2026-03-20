Katar'daki Füze Saldırıları LNG İhracatını Vurdu

20.03.2026 00:35
Ras Laffan'daki hasar, Katar'ın LNG ihracat kapasitesini %17 azaltarak 20 milyar dolarlık kayba yol açtı.

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kaabi, füze saldırıları sonucunda Ras Laffan Sanayi Şehri'nde oluşan hasarın Katar'ın Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ihracat kapasitesini yüzde 17 azalttığını, bunun yıllık gelirde 20 milyar dolar kayba neden olduğunu bildirdi.

QatarEnergy Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) de olan Saad bin Şeride el-Kaabi, Ras Laffan Sanayi Şehri'ne yönelik füze saldırılarının verdiği hasara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakan Saad bin Şeride el-Kaabi, açıklamasında, söz konusu durumun Avrupa ve Asya pazarlarına yapılan enerji arzını etkileyebileceğini kaydetti.

Saldırıların yıllık 12,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip LNG üretim tesisleri Tren 4 ve Tren 6'ya zarar verdiğini belirten Saad bin Şeride el-Kaabi, "Bu kapasite Katar'ın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini temsil etmektedir. Füze saldırıları Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 düşürdü ve yıllık yaklaşık 20 milyar dolar gelir kaybına neden oldu. Üretim tesislerimizde meydana gelen büyük çaplı hasarın onarılması 5 yıla kadar sürebilir ve bu durum bizi uzun vadeli mücbir sebep ilan etmeye zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek

Söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden Saad bin Şeride el-Kaabi, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar yalnızca Katar devletine değil, küresel enerji güvenliği ve istikrarına yönelik bir saldırıdır. Bu, adil, güvenilir ve güvenli enerji erişimi sayesinde sürdürülen kalkınma ve insanlığın ilerlemesini savunan herkese karşı yapılmış bir saldırıdır. LNG tesislerinde meydana gelen hasarın onarımı 3 ila 5 yıl sürebilir. Bu durum özellikle Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika üzerindeki arzı etkileyecektir. Bu nedenle bazı uzun vadeli LNG sözleşmelerinde beş yıla kadar mücbir sebep ilan etmek zorunda kalacağız."

Saad bin Şeride el-Kaabi, saldırıların ayrıca Shell tarafından işletilen Pearl GTL (Gas-to-Liquids) tesisini de hedef aldığını belirterek, "Pearl GTL tesisindeki iki üretim hattından birinde oluşan hasar değerlendirilmektedir ve bu hattın en az 1 yıl devre dışı kalması beklenmektedir." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Advertisement
