Katar, enerji krizi yaşayan Lübnan'ın yeni bir ihale açmasını uygun görüyor - Son Dakika

Katar'ın, Ukrayna savaşı nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan enerji krizinden dolayı Lübnan'ın, gaz ithal etmek için yeni bir ihale açmasını desteklediği belirtildi.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad, Katar'da düzenlenen Arap Elektrik Birliği 7. Genel Kongresi kapsamında Katarlı mevkidaşı Saad bin Şeride el-Kabi ile bir araya geldi.

Görüşmenin akabinde Feyyad'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke enerji bakanlarının, yaşanan son gelişmeler ışığında petrol ve gaz piyasalarında, hızlı fiyat artışlarından kaynaklanan değişimleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın, bu şartlar altında Lübnan'ın yeni bir ihale açmasını uygun bulduğu, aynı zamanda ihalenin, katılımcıları teşvik edecek koşullarda olmasını istediği aktarıldı.

Lübnan 2019'da, gaz ithalatı ve sıvılaştırılmış gazı elektrik üretim tesislerinde kullanılan gaza dönüştüren istasyonlar kurmak için ihale açmış ancak siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle bugüne kadar bu ihaleyi kazananın ismi açıklanmamıştı.

O dönem yerel medyada, Qatar Petroleum ile İtalyan Eni ortaklığının ihalede 13,5 milyar dolarla en iyi fiyatı teklif ettiği ifade edilmişti.

Lübnan'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle gerekli yakıtın temin edilememesi ve yetersiz altyapı gibi sebeplerle Haziran 2021'den bu yana ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Devlet halihazırda yaşanan krizin bir sonucu olarak günlük en fazla 2 saat elektrik hizmeti sunuyor. Lübnanlılar bireysel olarak temin ettikleri jeneratörler aracılığıyla elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.