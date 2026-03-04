Katar Enerji Üretimi Askıya Aldı - Son Dakika
Katar Enerji Üretimi Askıya Aldı

04.03.2026 16:36
Katar Enerji, mücbir sebep ilan ederek LNG üretimini durdurdu.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), sıvılaştırılmış doğal gaz ve ilgili ürünlerin üretimini askıya alma kararı doğrultusunda mücbir sebep ilan etti.

Şirket ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, müşterilerini mücbir sebep ilanından haberdar ettiğini bildirdi.

Katar Enerji, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini belirterek mevcut en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini vurguladı.

İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket dün buradaki LNG üretimini durdurmuştu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Katar Enerji Üretimi Askıya Aldı
