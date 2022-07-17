Katar Kraliyet Ailesi'nin Yalova'da inşa ettirdiği saray bölgedeki emlak piyasasını hareketlendirdi

Son yıllarda Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, Türkiye'ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı.

SANİ HANEDANI'NIN YALOVA'DA YAPTIRDIĞI SARAY TAMAMLANDI

Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit'ten hisse alan ve son olarak Doğuş Holding'in yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu olan "d.ream"e ortak olan Katar'ı yöneten Sani Hanedanı'nın Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı.

3 BİN METREKARELİK MECLİS ODALARI YAPTIRILDI

Bir inşaat şirketiyle anlaşarak Altınova ilçesi Kaytazdere mevkiinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde iki parselde bir saray kompleksi inşa ettiren Katar Kraliyet Ailesi, komplekste 3 bin metrekarelik meclis odaları da yaptırdı. 3 bin metrekarelik konaklama alanı bulunan komplekste 500 metrekare büyüklüğünde toplantı odaları da var. Bölgedeki en büyük ve görkemli yapı olan saray, mimarisiyle de dikkat çekiyor.

GAYRİMENKUL PİYASASINI DA ETKİLEDİ

Sözcü gazetesinin haberine göre Katar Kraliyet ailesi adına inşa ettirilen saray Kaytazdere'deki gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Emlakçılar, bölgedeki arazi ve villaları pazarlarken "Katar Emiri'ne komşu" ifadesini kullanıyor.

ÖN TARAFI OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜ GÖRÜYOR

Katar Kraliyet ailesi için inşa ettirilen sarayın ön tarafı deniz ve Osmangazi Köprüsü, arka tarafı ise orman manzarasına sahip. Binaların yapımının tamamlandığı projede peyzaj çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.