Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097233 0,98 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,071369 0,85 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,676902 0,81 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,097987 0,79 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,168142 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,823294 0,33 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,956905 0,27 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,984904 0,25 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,988041 0,23 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041954 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063170 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,127565 0,65 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,540703 0,53 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,829297 0,36 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,955797 0,36 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,028808 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034030 0,95 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,736162 0,94 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,426215 0,92 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,523341 0,84 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,971864 0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 43,218388 1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,604056 1,06 Inveo Portföy Altın Fon 1,019910 0,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068080 0,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040118 0,85 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011336 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,715733 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,095902 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,094769 0,05 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,030193 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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