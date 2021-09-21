Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097233
|0,98
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,071369
|0,85
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,676902
|0,81
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,097987
|0,79
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,168142
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,823294
|0,33
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,956905
|0,27
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,984904
|0,25
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,988041
|0,23
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041954
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,063170
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,127565
|0,65
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,540703
|0,53
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,829297
|0,36
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,955797
|0,36
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028808
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034030
|0,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,736162
|0,94
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,426215
|0,92
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,523341
|0,84
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,971864
|0,80
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,218388
|1,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,604056
|1,06
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,019910
|0,86
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068080
|0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040118
|0,85
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011336
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,715733
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,095902
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,094769
|0,05
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,030193
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi