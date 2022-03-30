KATSO Başkanı Alibeyoğlu, "Sorunlarımız ortak" - Son Dakika

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, sorunların ortak olduğunu, maliyet artışları ve karlılık oranlarındaki düşüşlerin tüm ticarethaneleri olumsuz etkilediğini belirtti.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve Yönetimi, geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurul ile seçilen Bakkallar Odası Başkanı Murat Bakırhan, Elektirikçiler Odası Başkanı Oruç Tekçiler, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Subutay Kılıç, Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Turgut Gökalp, Şoförler Odası Başkanı Okay Ulakçı, Terziler Odası Başkanı İsmet Mamik, Digor Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Bögli, ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Buruldayı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Alibeyoğlu, "Kars'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan KATSO olarak şehrimizdeki STK'lar ile yakın temas halindeyiz. STK'ların çok sesliliğini görüyor, şehre katma değer katacaklarına da inanıyoruz. Şehrimizin kılcal damarları olan esnaf odaları bizler için önemli. Bu şehri geliştirmek, ekonomisini büyütmek istiyorsak Esnaf Odası başkanlarımızın görüşlerine kulak vermemiz gerekiyor. Ben, Esnaf Odalarımıza değer verildiğinde motivasyonlarının yükseleceğine, işlerini geliştireceklerine ve kent ekonomisine daha fazla katkı sunacaklarına inanıyorum. Zaman zaman Esnaf Odaları başkanlarımızdan bizlere gelen talepleri üst kurumlara iletiyoruz. Aslında, Esnaf Odalarının üyelerinin ve bizim üyelerimizin sorunları son zamanlarda ortak. Maliyet artışları ve karlılık oranlarındaki düşüşler sektörleri olumsuz olarak etkiliyor. Sektörlerin tüm sorunlarını dün olduğu gibi bugün de çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili Bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara aktarmaya devem ediyoruz. Ben Oda Başkanlarıma bizleri kabulünden dolayı teşekkür ediyor, yeni dönemlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Oda Başkanları, KATSO Başkanı Alibeyoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydettiler. Üyelerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler veren Oda Başkanları, "Ertuğrul Alibeyoğlu başkanımızın Odalarımızı ziyareti bizleri çok memnun etmiştir. Kendisinin desteğine her zaman ihtiyacımız olacak, gerekli katkıyı vereceğine de inanıyoruz. Bizleri ziyaretinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştular. - KARS