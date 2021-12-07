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Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu - Son Dakika

Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu

07.12.2021 14:52
Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde bulunan DSV Yatçılık Firması'nda ortaklar arasında aylardır devam eden kavgaların ardından mahkeme kararını verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde bulunan DSV Yatçılık Firması'nda ortaklar arasında aylardır devam eden kavgaların ardından mahkeme kararını verdi. Muğla Asliye İş Mahkemesi tarafından verilen ara karar ile yabancı ortak Ulviye Ali-Zade Kuceruk'un yetkileri tedbiren kaldırılarak diğer ortak Muzaffer Özlü'ye münferit yetki verildi.

Yaklaşık 5 yıl önce dünyanın en büyük yelkenli süper yatı olacak 141 metrelik Rüya Senfonisi adlı yatın inşasıyla gündeme gelen DSV Yatçılık, son yıllarda ortaklar arasında yaşanan kavgalarla gündem olmuştu. İki ortak arasında geride kalan süreçte 50'ye yakın şikayetin ardından Muğla Asliye İş Mahkemesi verdiği karar ile kavgaların önüne geçti. Mahkemenin 2021-1450 esas 2021/1084 saylı kararı ile dünyanın en önde gelen tersaneleri arasında gösterilen DSV Yatçılık'ta sular duruldu ve çalışmalara yeniden başlandı.

Aynı zamanda Türkiye'deki ortaklı şirketlere emsal teşkil edecek bir karar ile yıllardır uzun süredir çalıştırılamayan tesisin işler hale gelmeye başladığını belirten DSV Yatçılık Firması'nın diğer ortağı Marmaris Yapı'nın Avukatı Suna Öztaşdönderen, "Mahkemenin verdiği kararın ardından şu an tesis işler hale gelmeye başladı. Bu karar kavgaları durduran bir karar odu. Savcılıkta yine devam eden soruşturmalarımız mevcut. Hukuk bunun önüne nasıl geçti. Müdürlükten azli davasında temsil yetkisinin kaldırılmasına yönelik talebimiz mevcuttu. Mahkeme bunu değerlendirdi. ve dava sonuçlanıncaya kadar ya da ortakların bir araya gelip yeni müdürü tayin edinceye kadar mahkeme, diğer müşterek müdürün temsil yetkisini kaldırdı. Bu durum Ticaret Sicil'de ilan edilecek. Türkiye'de bu durumda olan birçok şirket var. Maalesef Türk Ticaret Kanunu'nda bu anlamda boşluklarımız çok mevcut. Bu karar, birden fazla müdürü olan ve karar alınamayan şirketler için emsal bir karar oldu" diye konuştu.

"Her şeyi kanunlar çerçevesinde yürüteceğiz"

DSV Yatçılık Firması'nın ortağı Marmaris Yapı'nın sahibi olarak mahkemenin münferit müdürü yetkisi verdiği Muzaffer Özlü ise bugünden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar başladıklarını belirtti. Özlü, "Bugün itibariyle Marmaris Yapı'ya temsilen Muzaffer Özlü olarak şirketin yetkili müdürüyüm. Amacımız burada iyi bir hizmet vererek tüm müşterilere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Buraya göz dikmeye çalışan ve diğer ortaklarla hareket eden kişilerle de hiçbir şekilde yol vermeyeceğimizi ve her şeyi kanuni ve hukuki süreçte yürüteceğimizi açıklıyorum" dedi. - MUĞLA

Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu
Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu
Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu
Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu
Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu
Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu

DSV Yatçılık, Marmaris, Mahkeme, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kavgaların adresi DSV Yatçlık'ta sular duruldu - Son Dakika Ekonomi


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