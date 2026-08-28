Kavun Üretiminde Denetimler Yapıldı

Kavun Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Göncek Köyü'nde organik kavun üretim alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında üretim alanları yerinde incelenirken, ürünlerden gerekli numune alımları da yapıldı. Çalışmalarla sağlıklı üretimin desteklenmesi, kaliteli ve güvenilir ürünlerin tüketiciye ulaştırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.