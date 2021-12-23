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Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak - Son Dakika

Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak

23.12.2021 11:08
Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da yapımına başlanan Dünya Kayısı Merkezi'nin, dünya piyasasındaki kayısı fiyatlarının belirlendiği yer olması hedefleniyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da yapımına başlanan Dünya Kayısı Merkezi'nin, dünya piyasasındaki kayısı fiyatlarının belirlendiği yer olması hedefleniyor.

Kentte hali hazırda şehir merkezinde bulunan ve daha çok ihracat yapan kayısı tüccarlarının yer aldığı Şire Pazarı'nın taşınacağı Dünya Kayısı Merkezi, 236 bin metrekare alana inşa ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden, 10 bin 451 metrekarelik açık pazar ve sosyal alanların, 100 emanet deposunun, 74 bin 825 metrekarelik alanda 464 dükkanın bulunacağı merkez, kayısı satıcılarını tek çatı altında toplayacak.

Merkezin Aralık 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini sağlayan ve 160 ülkeye ihracat yapılan "dünya kayısı başkenti" Malatya'ya yakışan bir şire pazarının, kayısı merkezinin olmadığını söyledi.

Göreve geldikten sonra kente yakışır, "dünyaya mesaj verecek" bir kayısı merkezi olması gerektiğini düşünerek proje yaptıklarını, yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırım olan projeyi ihale ettiklerini dile getiren Gürkan, yapımına başladıkları Dünya Kayısı Merkezi'nin bazı kısımlarının bittiğini belirtti.

Gürkan, şöyle devam etti:

"Dünya Kayısı Merkezi'ni bütüncül olarak düşünmemiz lazım. Merkezi inşa ettiğimiz alanın yanına biz 225 milyon liraya mal olan bir lisanslı kayısı deposu yaptık. Hemen onun yanına Şire Pazarı, onun yanına kongre merkezleri, sosyal tesisler, yaşam merkezleri, spor merkezleri ve depolar yapıyoruz. Çalışanların sosyal ihtiyaçları için gerekli sosyal donatı alanları, konferans salonları, toplantı salonları ve kayısının serüvenini anlatan bir kayısı müzesi ve teşhir mağazalarının olduğu güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hemen yanına kayısı ile entegreli olarak kayısı pazarı, doğu tarafına da fidancılık sitesi yapıldı. Bu Malatya tarihinin en büyük yatırımıdır. Bu çalışmaların yapılmış olması ve devam ediyor olması, bunların isimlerinin duyulması bile kayısı fiyatını yüzde 300 artırdı."

Kayısının katma değeri artacak

Kayısının dünya genelindeki katma değerinin 5 milyar dolar olduğunu ifade eden Gürkan, buna rağmen yıllardan beri Malatya'ya sağlanan katma değerin 250-300 milyon dolar bandında bulunduğuna işaret etti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Biz dedik ki 'bu katma değerin 1 milyar, 1,5 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolara doğru tırmanması gerekir.' Bunun için bu altyapıları yapıp, akabinde de kayısının sanayi ürünü haline getirilmesi noktasında, ambalaj, gıda ve besin çeşitlendirmesi anlamında yine aynı bölge içerisine veya başka bir alana büyük bir entegre tesis düşünüyoruz. Onun çalışmasını da yapıyoruz. Malatya'nın dünya pazarında payını alması noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Dünya Kayısı Merkezi de hakikaten Malatya'ya ve Türkiye'ye yakışacak, Malatya'nın adını dünyada duyuracak, sosyal donatıları, kalitesi, hizmet dizaynı ile ses getirecek büyük bir projedir."

İhracat ve gümrükleme Malatya'dan yapılacak

İhracat için kayısının Aydın'a, İzmir'e veya başka bir yere gitmesini istemediklerini vurgulayan Gürkan, "İhracat ve gümrükleme işlemlerinin de burada yapılmasını, Kayısının piyasa değerinin dışarıda değil de kayısının üretildiği yerde, kayısının başkenti olan Malatya'da belirlenmesini arzu ediyoruz. Bu altyapı çalışmalarının temel esprisi de dünya kayısı pazarında belirlenecek fiyatların Malatya'da belirlenmesi amacını taşımaktadır." dedi.

Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak
Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak
Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak
Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak
Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak

İhracat, Türkiye, Malatya, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayısı ticaretinin kalbi, Dünya Kayısı Merkezi'nde atacak - Son Dakika Ekonomi


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