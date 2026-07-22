Kayısı Üreticileri Mağdur Oluyor - Son Dakika
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Kayısı Üreticileri Mağdur Oluyor

Kayısı Üreticileri Mağdur Oluyor
22.07.2026 14:15
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TZOB Üyesi Kılınç, ihracatçıların kayısı alımını durdurduğunu ve üreticinin haklarının gasp edildiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Malatya'da bazı ihracatçıların kayısı alımını durdurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu öne sürerek, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ve piyasada yaşanan gelişmelerin çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi.

Kılınç, kayısı üreticilerinin geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin ardından büyük fedakarlıklarla üretime devam ettiğini belirterek, hasat döneminde yaşanan piyasa sorunlarına tepki gösterdi. Kılınç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alıma başlaması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle kayısı üretiminin tamamen zarar gördüğünü ifade eden Kılınç, üreticilerin devlet destekleriyle birlikte bahçelerini yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Gübreleme, ilaçlama ve sulama çalışmalarına rağmen bu yıl da geçen yıldan kalan don zararı ile çiçeklenme dönemindeki yoğun yağışlar nedeniyle rekoltenin düşük gerçekleştiğini belirten Kılınç, rekolte komisyonu olarak yaklaşık 67 bin tonluk üretim öngördüklerini kaydetti.

Hasat döneminde üreticilerin ciddi mağduriyet yaşadığını savunan Kılınç, bazı ihracatçıların tedarikçilere kayısı alımı yapmamaları yönünde talimat verdiğini iddia etti. Üreticinin işçi çalıştırarak hasadını tamamladığını, şimdi ise ürününü satarak işçilik maliyetlerini karşılamaya çalıştığını belirten Kılınç, "Piyasada bin liraya satılan kayısıyı üreticiden 200 liraya almaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım kabul edilemez. Üreticinin emeği hiçe sayılıyor" dedi.

Üreticilere de çağrıda bulunan Kılınç, ürünlerini düşük fiyatla satmamalarını isteyerek, "Kayısı üreticisi beş ihracatçıdan büyüktür. Eğer onlar almıyorsa üretici de satmasın. Bu ürünün alıcısı mutlaka bulunacaktır. Dünyanın tükettiği bir ürünü birkaç kişinin piyasayı yönlendirmesine bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alım listesinde yer alan üründe artık fiilen alıma başlaması gerektiğini ifade eden Kılınç, "TMO depolarını yaptı, kayısı alım listesine girdi. Şimdi üreticiyi birkaç ihracatçının insafına bırakmadan piyasaya müdahale etmeli" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayısı Üreticileri Mağdur Oluyor - Son Dakika

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