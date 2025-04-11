Kayısı üreticilerinden dolu sonrası destek talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayısı üreticilerinden dolu sonrası destek talebi

Kayısı üreticilerinden dolu sonrası destek talebi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, dolu yağışlarının kayısı üretiminde ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

11.04.2025 14:26
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, dolu yağışlarının kayısı üretiminde yol açtığı ciddi hasarlara dikkat çekerek, üreticilere destek verilmesi çağrısında bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mart ve Nisan aylarında yaşanan dolu yağışlarının kayısı üretiminde yol açtığı ciddi hasarlara dikkat çekerek, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için bakanlıklara destek çağrısında bulundu.

Malatya'nın dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini karşıladığını vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İlimiz, 9 milyonu aşkın kayısı ağacıyla Türkiye'deki toplam ağaç varlığının yarısından fazlasına sahip. 50 binden fazla ailemiz geçimini kayısıdan sağlarken sektör yıllık yaklaşık 500 milyon dolar döviz girdisiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Ancak bu yılki dolu ve don zararının, kayısı üretiminde telafisi zor yaralar açacaktır" dedi.

"Bazı bölgelerde zarar yüzde 70'i aştı"

Özellikle Akçadağ, Yazıhan, Arguvan ve Doğanşehir ilçeleri başta olmak üzere geniş bir alanda büyük çaplı hasar meydana geldiğini belirten Sadıkoğlu, kimi zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu tanelerinin çağla dönemindeki meyve oluşumlarını, tomurcukları ve çiçekleri ağır şekilde tahrip ettiğini söyledi. Sadıkoğlu, "Birçok bahçede meyve dökümleri yaşanırken, ağaçlarda ürün kalitesini etkileyecek ciddi zararlar oluştu. Üreticilerimizin ilk tespitlerine göre, bazı bölgelerde kayıp oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Son dönemde yaşanan zirai don zararının ardından meydana gelen bu durum, yalnızca rekolteyi düşürmekle kalmayacak, depremin etkileri ve artan maliyetlerle mücadele eden çiftçilerimizin büyük gelir kayıplarıyla karşı karşıya kalmasına neden olacak" diye konuştu.

"Çiftçimizin umudu devletin desteğinde"

MTSO olarak kayısı üreticilerinin yaşadığı kayıplar, ihtiyaçlar ve talepler hakkında ilgili bakanlıklarla gerekli yazışmaları yaptıklarını kaydeden Sadıkoğlu, "Tarım sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçleri hızlandırılmalı ve çiftçilerimize ivedilikle destek sağlanmalı. Doludan etkilenen üreticilerimizin tarımsal kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli. Ayrıca, sigorta yaptıramamış üreticilerimizi de kapsayacak özel destekler sunulmalı" dedi.

Malatya'daki kayısı üreticilerinin yaşanan zararı devletin desteğiyle aşmayı umut etiklerini dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "Çiftçimizin sesine kulak verilmesini ve gereken adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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