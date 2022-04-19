Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak - Son Dakika
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Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak

19.04.2022 11:50
Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak

Malatya'da zirai don nedeniyle hasar oluşan kayısı bahçelerinin tespiti için çalışma yürüten Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin saha taramasını ay sonuna kadar tamamlayacağı belirtildi.

Malatya'da zirai don nedeniyle hasar oluşan kayısı bahçelerinin tespiti için çalışma yürüten Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin saha taramasını ay sonuna kadar tamamlayacağı belirtildi.

Malatya'nın özellikle 1400 rakımın üzerindeki bölgelerde 13-14 Nisan tarihlerinde meydana gelen aşırı soğuk hava ve don nedeniyle kayısı bahçelerinde hasara meydana gelmiş, olayın ardından ise Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri kayısı bahçelerindeki zararı tespit için çalışma başlatmıştı. Gelen ihbarlara göre hasar tespit çalışmalarına öncelik verildiğini anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, devam eden hasar tespit çalışmaları hakkında ise, "İl ve ilçe müdürlüğümüzde görevli teknik elemanlarımızı sahaya göndererek çalışmalarımız devam ediyor. İlçe görevlilerimiz Afet Bilgi Formu esas olmak üzere mahalle bazlı çalışma yapıyor. İl Müdürlüğümüz ekipleri ise sahada rapora dayalı çalışmalar yapıyorlar. Genel bir tarama yapıp, zarar oranlarını yaklaşık olarak bildirecekler. Kesin rakamlar, Afete dayalı çalışmalarımızın neticesinde ortaya çıkacak. Tüm saha çalışmasını saha genişliği nedeniyle 10 - 15 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - MALATYA

Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak
Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak

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Hisarcık, Malatya, Nisan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayısıda hasar tespiti ay sonunda tamamlanacak - Son Dakika


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