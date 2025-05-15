Kayıt Dışı İstihdam Sorunu Vurgulandı

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, "Kayıt dışı istihdam, ülke olarak hepimizin sorunudur ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta, gelecek kuşakların güvencesini riske sokmaktadır. Daha huzurlu bir toplum, daha güçlü bir Türkiye için kayıt dışı çalışmayın, kayıt dışı çalıştırmayın" çağrısında bulundu.

Vatandaşları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, toplumda 'sosyal güvenlik' bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. TSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, sosyal güvenlik bilincinin artırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

"Kayıtlı çalışma sosyal güvenlik için hayati önem taşıyor"

Ziyarette konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası'nın amacının; toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Konuşmasında çalışma hayatının, birbirini tamamlayan unsurlar üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğunu belirten Ünal Kaya, "Bu unsurlardan birinin eksikliği, sistemin bütününü olumsuz etkileyebilir. Ülkemizin sosyal güvenlik sistemi oldukça gelişmiş durumdadır. Ancak, bu sistemden faydalanmanın temel şartı, kayıtlı çalışmaktır. Sosyal güvenliğin bu denli önemli olmasına rağmen, bazı vatandaşlarımızın hala sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri de kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam, çalıştığı halde hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumudur. Bu durum hem çalışan hem işveren hem de devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır. Sigortasız çalışan bireyler; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık gibi sigorta kapsamındaki yardımlardan yararlanamaz; yaşlılık, malullük aylığı, iş göremezlik ödeneği, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi birçok yasal haktan mahrum kalırlar. Aynı zamanda, bu bireylerin aileleri de ölüm aylığı veya iş göremezlik geliri gibi haklardan yararlanamaz ve mağdur olurlar" dedi.

"Kayıt dışı çalışma, kayıt dışı çalıştırma"

Kayıt dışılığın işverenlere de ciddi yaptırımlar getirdiğine dikkat çeken Kaya, "İşverenler açısından da kayıt dışı istihdam; haksız rekabete neden olur, ekonomik düzeni bozar ve yapılan denetimlerde kayıt dışı istihdam tespit edilirse, işverenler ciddi para cezaları ve diğer hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Devlet açısından bakıldığında ise önemli ölçüde prim ve vergi kaybı yaşanmakta, çalışan-emekli dengesi bozulmakta, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği tehlikeye girmekte ve gelir dağılımında adaletsizlik meydana gelmektedir. Kayıt dışı istihdam, ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugüne kadar birçok yöntemle bu sorunun önüne geçilmeye çalışılmış ve bu çabalar sonucunda kayıt dışı istihdam oranlarında ciddi azalmalar sağlanmıştır. Kurumumuz tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra en çok önem verilen konulardan biri de bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleridir. Kayıt dışı istihdam, ülke olarak hepimizin sorunudur ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta, gelecek kuşakların güvencesini riske sokmaktadır. Kayıtlı çalışan sayısının artması; sosyal güvenliğin güçlenmesini, bireylerin geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacaktır. Daha huzurlu bir toplum, daha güçlü bir Türkiye için kayıt dışı çalışmayın, kayıt dışı çalıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Murzioğlu: "Çalışmalarınızı destekliyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise SGK'nın önemini vurgulayarak tüm çalışanların haftasını kutladı. Güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin, güçlü bir toplumun temel taşı olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda yapılan reform niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle en büyük gelişme ve başarı gösteren kurumların başında yer almaktadır. SGK aynı zamanda bizim en önemli paydaşlarımızdan. Sürekli istişare halindeyiz. Kayıt dışı istihdam hem iş dünyası hem de çalışanlar açısından büyük bir sorun. Bu konuda SGK'nın çalışmaları ve çabalarını destekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN