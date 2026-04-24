Kaymakam Atilla, pazar esnafını ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Cumali Atilla, tuhafiye ve sebze pazarındaki esnafları ziyaret etti. Kaymakam Atilla'ya, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram eşlik etti.

Kaymakam Cumali Atilla, Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederken, hayırlı işler diledi. Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Pazar ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, " İlçe Kaymakamımız Cumali Atilla, İlçe Emniyet Müdürümüz Faik Karabaş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Hasan Bayram ile birlikte; Tuhafiye Pazarımızı, sebze pazarımızı ve çarşı esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdik, hal hatır sorduk, talep ve önerilerini dinledik. İlçemizin bereketine, esnafımızın güler yüzüne ortak olduk. Misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR