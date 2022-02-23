Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu

23.02.2022 11:17
Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hanönü KaymakamınEmrah Bütün Özel İdare Müdür Vekili Hasan Kayar ile birlikte ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe girişinde eski pancar deposu alanında yapımı devam eden hükümet konağı inşaat alanını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam Bütün, çalışmalarda gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2020 yılında yapımına başlanan, 3 bin 500 metrekare toplam inşaat alanına sahip, betonarme imalatları tamamlanarak iç ve dış imalatları devam eden, bin 700 metrekare oturum alanına sahip Hanönü Hükümet Konağı'nın 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. - KASTAMONU

Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu
Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu
Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu

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Hükümet, İnşaat, Hanönü, Emrah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Emrah Bütün, Hanönü ilçesine yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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