Kaynak verimliliği projesine KUDAKA desteği

2021 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı-2 kapsamında onaylanan ve Demirdöven Sulama Birliği tarafından yürütülecek "Doğal Su Kaynaklarının Tarımsal Sulamada Etkin ve Verimli Kullanılması" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Demirdöven Sulama Birliği Başkanı Murat Temel ve Ajans personeli katıldı.

Türkiye tarım politikasının en öncelikli amaçlarının başında sulama politikalarının gelişmesini sağlayarak tarımda verimliliğin arttırılması için sulanabilecek alanların tamamının sulanması ve suyun etkin kullanımının sağlanması geliyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde suyun yaklaşık % 70'i tarımsal amaçla tüketiliyor. Önümüzdeki yıllarda sanayi ve hizmetler sektörünün artan su ihtiyacının karşılanabilmesi su yönetiminin önemini daha da arttırdı.

Bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Demirdöven Barajı, 1986-1996 yılları arasında inşa edilmiş ve 2002 yılında işletmeye alınarak faaliyete geçti.

Demirdöven Sulama Birliği Başkanlığı adı altında 19 yıldır cazibeli açık sulama kanalları ile tarımsal sulama amaçlı faaliyet gösteriyor. Demirdöven Sulama Birliği'nin faaliyet gösterdiği 19 yıllık süre zarfında beton sulama kanalları ve kanal kapaklarında deformasyon ve tahribat meydana geldi. Yapılan çalışmalar sonucu 162 kanal kapağının işlevini yerine getiremediği saptanmış, beton kanallarda meydana gelen deformasyon ve tahribatlar nedeniyle 820 m beton tamirat yapım işi gerektiği tespit edildi.

KUDAKA tarafından sağlanan destekle kanal kapaklarının yenilemesi ve beton kanalların tamir edilmesi ile sulama kanallarında meydana gelen su kayıp ve kaçakların engellenerek suyun etkin ve verimli kullanılması öngörülüyor. Uygulanacak proje ile 15,9 milyon metreküp suyun kayıp kaçaklarla derelere dökülmesi engellenerek 2,75 hektar alanın sulama ihtiyacı karşılanacak ve bölgede kuraklık ile mücadelede önemli bir adım atışmış olacak. - ERZURUM