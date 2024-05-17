Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması Projesi Devam Ediyor

Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması Projesi Devam Ediyor

Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması ana kanal tahliyesinin takviye amaçlı Sarıoğlan Barajı'na iletilmesi projesinde çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje sayesinde bölgedeki tarım alanlarının sulama verimliliği artacak ve yerel ekonomi canlanacak.

17.05.2024 10:15
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Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması ana kanal tahliyesinin takviye amaçlı Sarıoğlan Barajı'na iletilmesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su temini, ayrıca yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bünyan Sarıoğlan Sulaması sağ sahil Y16-2 hattından ayrılan 20,40 kilometre uzunluğundaki çelik boru iletim hattı vasıtasıyla Bahçelik Barajı'ndan yılda 4,1 milyon metreküp su alınarak, 25,6 milyon metreküp depolama hacmine sahip Sarıoğlan Barajı'na takviye edileceğini belirtti.

Balta, 20,40 kilometrelik iletim hattının boruların tamamının temin edildiğini, 4 kilometrelik kısımda da boru döşeme işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Boru montajlarının devam ettiği projede yüzde 41 fiziki gerçekleşme sağlandığını aktaran Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, 2025 yılının ikinci yarısında projeyi tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

4,1 milyon metreküp suyun Bahçelik Barajı'ndan Sarıoğlan Barajı'na takviye edileceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Proje sayesinde bölgedeki tarım alanlarının sulama verimliliğinde artış sağlanacak. Bu da yerel çiftçilere önemli gelir artışı sağlayacak ve bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunacak. Ayrıca, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması da hedeflenmektedir. Böylece, bölgedeki tarımsal üretim artışıyla birlikte istihdam da artacak ve yerel ekonomi canlanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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