Kayseri'de 400 Dekar Mera Islah Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de 400 Dekar Mera Islah Projesi

Kayseri\'de 400 Dekar Mera Islah Projesi
07.07.2025 13:38
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Kayseri'de mera ıslah projesi ile 400 dekara mera kazandırıldı, 1500 büyükbaş hayvan otlatılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Mera Islah Projesi" sayesinde 400 dekara mera vasfı kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Beydeğirmeni Mahallesi'nde mera vasfı kazandırılan 400 dekarlık alanda yaklaşık 1500 büyükbaş hayvan otlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Arazilerin kent merkezine yaklaşık 20 kilometrelik mesafede olduğunu belirten Harmancı, şunları kaydetti:

"Burada geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Kocasinan Ziraat Odamız işbirliğinde yaklaşık 400 dekar alanda mera ıslah projesi yapılmıştı. Şu an alanda hayvanlarımız yayılmakta. 1500'e yakın büyükbaş hayvan bu mera alanından faydalanmaktadır. Özellikle son 5 yılda tarım ve hayvancılığa en çok pay ayıran belediye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından 1 milyar liraya yakın yatırım yapılmıştır. Bu sadece mera ıslah projeleriyle sınırlı kalmamaktadır."

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise mera vasfı kazandırılan alanlarda daha önce çayır olmadığı için hayvan otlatılmadığını ve bu alanların tarım ve hayvancılık için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Beydeğirmeni Mahallesi Muhtarı Aziz Sinopluoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a mera ıslah projelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de 400 Dekar Mera Islah Projesi - Son Dakika

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