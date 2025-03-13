Kayseri\'de Hibrit/Elektrikli Araç Eğitim Merkez Projesi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; Birliğin Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi. Odakır, " Türkiye'de, Kayseri'de ve bölgemizde ilk olacak yüzde 50'si hibe olan 13 milyon TL'lik geleceğin projesinde çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

KESOB, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı'na TR72/24/SOGEP-K3/0001 referans numaralı Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi isimli projeyi sunmuş ve Bakanlıkça proje uygun bulunarak yüzde 50 hibe desteğine layık görülmüştü. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından projeye resmi imzalar, Kayseri Valiliği'nde Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde yapılan toplantı ile atılmıştı. Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu KESOB'un Başkanı Şeyhi Odakır, şehre önemli bir yatırıma dönüşecek olan proje hakkında bilgiler verdi. Projenin önemine değinen Başkan Odakır, "Elektrikli ve hibrit araçların kullanımı ve tercihi artarken, bir yandan da bu araçların tamir, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu ihtiyacı Kayseri olarak karşılayamıyorduk. Herhangi bir markanın elektrikli veya hibrit aracında bir arıza meydana gelse ya da bakımı gerektiğinde, Kayseri'de müracaat edecek bir yer yoktu, farklı illere götürülmek zorunda kalınıyordu. Buradaki ihtiyacı tespit ettik ve harekete geçip projemizi hazırladık. Artık projemiz tamamlandığında bu merkezde elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım, onarım ve eğitim hizmetini KESOB olarak biz vereceğiz. Hem şehrimize, hem çevre illerimize hem de ülkemize önemli bir yatırımı kazandırıp hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Hem teorik hem pratik eğitimler

Merkezde elektrikli ve hibrit araçlar hakkında teorik eğitim verilirken atölyelerde de uygulamalı eğitimler verilecek. Teorik ve pratik eğitim modelini kapsayan projede öncelikle sektörde halihazırda çalışan kişiler eğitim programına dahil edilebilecek. Merkez, öğrenci mezun verdikçe yeni öğrenciler kabul edebileceği gibi mezun olanlara da onaylı sertifikalar takdim edilecek. Projeye önemli destekleri olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez için eğitim ve eğitmen desteğinde bulunacak. İŞKUR İl Müdürlüğü de proje kapsamında istihdam noktasında desteklerini sürdürecek. Birliğin yürütücüsü olduğu Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli A raç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi projesinde proje ortakları Oto Sanatkarlar Odası ve Oto Servisleri Sanayi Sitesi Kooperatifi. Her iki kurum da proje kapsamında desteklerini sürdürecek ve sektöre önemli katkılar sunacak. Geleceğe yatırım olarak değerlendirilen söz konusu merkez aynı zamanda genç işsiz ve genç kadınlar özelinde İŞKUR'un desteğiyle istihdam oluşturması da hedefleniyor. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, bu yatırımla duyduğu heyecanı dile getirirken, "Yüzde 50 oranında hibe almaya layık görülen projemizi her ortamda dillendiriyoruz. Heyecanımızı paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında ifade ettiğim gibi şuan sadece bakıyoruz ancak projemiz sayesinde nitelikli olarak bakacağız, yani tamirini, bakım ve onarımını da yapacağız, ayrıca eğitimlerini de vereceğiz. Yetkili servislik de alacağız ve bölgemize servis hizmeti vereceğiz. Şehrimize, ülkemize önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu katkıyı şuan ilk ve tek olarak yapacağız, heyecanımız buradan kaynaklanıyor aynı zamanda önemli bir soruna çözüm üretmiş oluyoruz" ifadelerine yer verdi. Çeşitli firmalar ile yazışmalar yapıldığına değinen Odakır, " TOGG, Totoya ve BYD'den projemizi anlatarak elektrikli ve hibrit araç konusunda talepte bulunduk. Süreci takip ediyoruz. Olumlu geri dönüşler alacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Şeyhi Odakır, açıklamalarına şöyle son verdi;

"Projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimiz bu merkeze sahip çıkacak. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, ORAN Kalkınma Ajansı yetkililerine, projemize sahip çıkan desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e, proje danışmanımız Gonca Ertuğrul hanıma ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyor şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ