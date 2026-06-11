Kayseri'de Manda Yetiştiriciliğine Teknik Destek - Son Dakika
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Kayseri'de Manda Yetiştiriciliğine Teknik Destek

Kayseri\'de Manda Yetiştiriciliğine Teknik Destek
11.06.2026 11:03
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Kayseri'de manda yetiştiriciliğini geliştirmek için teknik saha programı düzenlendi.

Kayseri'de manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve manda ürünlerinin markalaşma sürecinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında teknik saha programı gerçekleştirildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı öncülüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Mandacılık Çalıştayı'nda alınan kararlar doğrultusunda başlatılan süreçte, üreticilerin bilgi, deneyim ve vizyonunun güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen program kapsamında, teknik destek sürecine katılan manda yetiştiricileri; İstanbul, Düzce, Kırklareli ve Edirne'de çağdaş üretim yöntemleriyle faaliyet gösteren, markalaşma ve ihracat tecrübesi bulunan örnek işletmeleri yerinde inceledi.

Üretimden pazarlamaya

Daha önce ajansın 2025 teknik destek programı ile desteklediği Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu programda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından eğitim verilen Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerinin katılım sağladığı saha programında; manda yetiştiriciliğinde modern üretim teknikleri, verimlilik uygulamaları, işletme yönetimi, hijyen standartları, ürün çeşitlendirme, markalaşma ve pazarlama süreçleri değerlendirildi. Üreticiler, ziyaret edilen işletmelerde manda sütü ve manda sütünden elde edilen ürünlerin üretim aşamalarını, kalite standardizasyonunu, paketleme süreçlerini ve dağıtım ağlarını yerinde görme imkanı buldu. Programın, Kayseri'de manda yetiştiriciliğinin daha profesyonel, sürdürülebilir ve pazara dönük bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Cıngı: "Kayseri'de mandacılığı katma değerli bir üretim alanına dönüştürmek istiyoruz"

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, çalıştayda alınan kararların sahada uygulanmaya başlamasının önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Kayseri'de manda yetiştiriciliğini geleneksel üretim sınırlarının ötesine taşıyarak profesyonel üretim, standardizasyon, markalaşma ve pazarlama boyutlarıyla geliştirmek istiyoruz. Üreticilerimizin örnek işletmeleri yerinde görmesi, şehrimizde bu alanda kurulacak yeni vizyon açısından son derece kıymetlidir."

Genel Sekreter Şeker: "Teknik destek verdik, şimdi teknik gezi düzenledik"

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise Ajans olarak kırsal kalkınma alanında üretici odaklı çalışmaları desteklemeye devam ettiklerini ifade ederek, "Kayseri'de manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik olarak önce üreticilerimize teknik destek verdik, şimdi ise bu sürecin devamı niteliğinde teknik gezi düzenledik. Amacımız, üreticilerimizin başarılı örnekleri yerinde görerek üretimden pazarlamaya kadar tüm değer zincirini daha güçlü şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak. İnşallah önümüzdeki dönemde yurt dışına yönelik de manda yetiştiriciliği, ürün geliştirme ve pazarlama alanlarında bir çalışma programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu vesile ile başta Milletvekilimiz Murad Cahit Cıngı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de markalı manda ürünleri hedefleniyor

Program sonunda elde edilen bilgi ve saha deneyimlerinin, Kayseri'de manda yetiştiriciliği alanında standardize edilmiş, kaliteli, markalı ve güçlü dağıtım ağına sahip ürünlerin geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen çalışmalarla, manda yetiştiriciliğinin Kayseri kırsalı için katma değerli bir üretim alanı haline getirilmesi hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Manda Yetiştiriciliğine Teknik Destek - Son Dakika

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