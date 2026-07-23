Kayseri'de Öğrenciler Üretime Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Öğrenciler Üretime Katkı Sağlıyor

23.07.2026 11:22
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Kayseri'deki Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz stajlarıyla üretime katkı sağlıyor ve istihdam ediliyor.

Kayseri'de kurulu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, yaz tatilinde hem staj yapıyor hem de üretime katkı sağlıyor.

Türkiye'deki 18 bölge okulu arasında yer alan ve kentteki 4 proje okulundan biri olan lisede, 80'i kız olmak üzere 450 öğrenci eğitim görüyor.

Lisede, yaz döneminde stajyer öğrencilerin katkısıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki pansiyonlar, uygulama otelleri ve öğretmenevleri için yatak üretiliyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile yürütülen ve 2023'te tamamlanan "Yetişmiş Eleman, Kaliteli Üretim Projesi" kapsamında üretim yapan okulun, 4 marka tescili ve 1 patentli yatağı bulunuyor.

Okulun müdürü Osman Yücel, AA muhabirine, 2022'den beri yatak imal ettiklerini, Türkiye'nin ilk ve tek paket yay üretim tesisini ORAN desteğiyle okulda kurarak yay ürettiklerini söyledi.

Okulun tekstil teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında eğitim verdiğini ifade eden Yücel, 1 Temmuz itibarıyla staja başlayan öğrencilerin yaz döneminde üretime katkı sağladığını dile getirdi.

"İş arayan değil, aranan öğrencileri yetiştiriyoruz"

Bölge okulu konumunda olduklarına işaret eden Yücel, şöyle konuştu:

"11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz Türkiye'nin her ilinden okul pansiyonumuzda konaklayarak Kayseri sanayisinde istihdam garantili olarak staja tabi tutuluyorlar. 11. sınıfta haftanın 2 iş günü öğrencilerimiz protokol yaptığımız işletmelere gidiyor ve asgari ücretin net yüzde 50'sini okudukları dönemde alabiliyorlar. 12. sınıfta da haftanın 3 günü yine aynı işletmeye devam eden öğrencilerimiz, diplomalarını alıp okulumuzdan mezun oldukları anda istihdam edilebilir şekilde staj yaptıkları işletmelerde işbaşı yapıyor. Okulumuzda iş arayan değil, aranan öğrencileri yetiştiriyoruz."

Van, Adana, Kahramanmaraş, Çorum ve İstanbul'dan öğrencileri olduğunu söyleyen Yücel, 48 erkek, 52 kız öğrenci kapasiteli pansiyonları bulunduğunu belirtti.

Yücel, öğrenci ve öğretmenlerle uygulama otellerinin, pansiyonların ve öğretmenevlerinin yatak ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

Öğrenciler üretime katılmaktan memnun

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ebubekir Aktoprak da okulu rehber öğretmeninin yönlendirmesiyle tercih ettiğini söyledi.

Bölümünü sevdiğini belirten Aktoprak, "Hem çalışma ortamını görüyoruz hem eğitim alıyoruz. Bu çok iyi oluyor." dedi.

Aynı bölümün 12. sınıf öğrencisi Yusuf Çağdaş Canpolat, bölümünün bilişim, yazılım, elektronik gibi alanlarla ilişkili olduğunu dile getirerek, eğitim hayatı boyunca çeşitli projeler ortaya koyduğunu ifade etti.

Mezun olunca mekatronik bölümünü seçeceğini söyleyen Canpolat, "Kayseri'de otomasyon bölümü olan iki okul var. Buranın imkanları çok iyi. Alan şeflerimiz, hocalarımız, kültür dersleri hocalarımız da iyi. Gençlere otomasyona yönelmelerini öneriyorum. Çünkü geleceğin mesleği." diye konuştu.

Tekstil Teknolojisi Bölümü 10. sınıf öğrencisi Sıla Kansu da ağabeyinin de aynı bölümde okuduğunu belirterek, "Okulumuzun avantajı çok fazla. Normal bir liseye gitseydim belki işsiz kalabilirdim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Ekonomi, Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Öğrenciler Üretime Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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