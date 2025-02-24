Kayseri'de Ramazan'da Gıda Fiyatları Zam Yapılmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Ramazan'da Gıda Fiyatları Zam Yapılmayacak

Kayseri\'de Ramazan\'da Gıda Fiyatları Zam Yapılmayacak

KTO Başkanı Gülsoy, Ramazan'da gıda ürünlerine zam yapılmayacağını ve indirimler uygulanacağını açıkladı.

24.02.2025 16:13
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla fiyatlara zam yapılmayacağını ve indirime gidileceğini söyledi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, oda binasında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu ve Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, Kayseri'de Ramazan ayında gıda ürünlerine zam ypaılmayacağını açıklayarak, "11 ayın Sultanı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak vatandaşlarımızın Ramazan'da temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, fırsatçılara göz açtırmamak, şehrimizdeki dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacındayız. Geçtiğimiz günlerde hayvancılık, et ve et ürünleri, gıda, tarım, sebze-meyve ticareti, yerel market zincirleri ve perakende sektörü temsilcilerinin katılımıyla geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlemiştik. Hem üreticilerimiz hem de perakende sektörü temsilcilerimiz ile aldığımız karar ile Ramazan ayı boyunca yerel ve zincir marketlerimizde yüzlerce üründe kampanya ve indirimler yapılacak. Sloganımız da 'Ramazan boyunca zam yok, bereket çok.' Yerel ve zincir marketlerimiz Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulayacaklar. Kayseri iş dünyasının bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının sağlanması ve halkın alım gücünün korunması için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Gülsoy, "Kırmızı Et Üreticileri Birliğimiz, Kayseri PERDER üyelerimiz, yerel marketlerimiz, yerel üreticilerimiz fedakarlık yapacaklar. Halkımıza en uygun fiyattan ürünlerini satacaklar. Yüzlerce üründe indirim yapılacak. Bunu da yerel marketlerimize asılan afişlerle halkımıza duyurmaya başladık. Tüketicilerimizi ve sektör temsilcilerimizi de bilinçli hareket etmeye davet ediyorum. Fırsatçılığa karşı da birlikte net bir duruş sergileyeceğiz. Şehrimizin adına leke gelmesini asla istemiyoruz. Devletimizin değil sektör temsilcilerimizin gücünden faydalanmak istiyoruz. Vatandaşımızın yanında olarak indirim yapacak sektör temsilcilerimize, çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı ağız tadıyla, sağlıklı bir şekilde tutmayı nasip etsin. Bizler her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız. En iyi denetçi bilinçli tüketicidir. Uygun ürünü de uygun fiyatı da mutlaka bilir" şeklinde konuştu.

Başkanlar destek verdi

Basın toplantısına katılan YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu ve Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan da kampanyaya destek vereceklerini söyledi.

Ramazan pidesi 30 TL

Öte yandan, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, toplantıda kentte satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatını da açıkladı. Aslan, "6-7 ay önceki fiyatımız olan 360 gram çifte pideyi bu Ramazan da fiyat geçişi yapmadan 18 TL'ye satmaya devam edeceğiz. Yumurtalı pidemiz 30 TL, susamlı pidemiz 25 TL. Her zamanki pidemiz de 18 TL. Federasyon Türkiye genelinde 250 gramı 20 TL diye açıklamıştı ama biz kampanyaya destek vermek amacıyla 360 gram pideyi 18 TL'ye halkımıza sunacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Ramazan'da Gıda Fiyatları Zam Yapılmayacak - Son Dakika

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