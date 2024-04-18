Kayseri\'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 700 ton tohum dağıtıldı

Kayseri'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 700 ton sertifikalı nohut, aspir, yeşil mercimek, sorgum sudan ve kuru fasulye tohumunun dağıtımı yapıldı.
Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta da önemli bir noktada yer aldığını söyledi.
Kayseri'nin ekili alan büyüklüğü sıralamasında Türkiye'de 6'ıncı sırada yer aldığını aktaran Saklav, yaklaşık 4,7 milyon tonla üretime önemli katkı sağladığını dile getirdi.
Türkiye'de ilk 10'da 8 ürünü bulunan Kayseri'nin 51 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Saklav, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ülkemizde ekilmedik bir karış toprak kalmasın' talimatıyla devam eden bu proje kapsamında son 4 yılda Kayseri'mizde 100 milyon lira tutarındaki projeyle yaklaşık 8 bin ton muhtelif tohum dağıtımı gerçekleşmiştir ve 400 bin dekar alan tarımsal üretime kazandırılmıştır. Şu anda 700 ton tohum dağıtımı gerçekleşecek olup, bunun 400 tonu Bakanlığımız, 300 tonu da Kayseri Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle olacaktır." ifadelerini kullandı.
Saklav, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere ekipman ve tarımsal sulama desteği de sağladığını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tarım alanında yatırıma en çok pay ayıran ve destek veren belediye olduklarını söyledi.
Kullanılmayan tarım arazilerin ekilmesi ve ürünler bazında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükkılıç, "Gıda ve tarım konusu bizim olmazsa olmazımız olmalı. Bu lafla olmaz, üreticiyi destekle olur." dedi.
Dağıtımı yapılan tohumlar arasında aspirin de yer aldığını belirten Büyükkılıç, su istemeyen, kıraçta da yetişebilen ürünün toprakları nadasa bırakmama konusunda önemli bir noktada yer aldığını kaydetti.
Büyükkılıç ayrıca aspirin karaciğer dostu olduğunu ve sağlık açısından önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince temin edilen 700 ton sertifikalı nohut, aspir, yeşil mercimek, sorgum sudan ve kuru fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi.
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