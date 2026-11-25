İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen Altın Tohumlar toplantısında "gilaburu meyvesi" ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen'in yaptığı çevrim içi toplantıya, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çam, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, gilaburu üreticileri Öcal Bozkurt ve İsmail Görgün konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda, gilaburu meyvesinin üretim ve ticari potansiyeli ele alınırken gilaburunun tarımsal özellikleri, yetiştiricilik koşulları, üretim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve kullanım alanları değerlendirildi.

Kasap, gilaburu meyvesinin Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada doğal olarak yetiştiğini belirterek Türkiye'de başta Kayseri olmak üzere, Sivas ve Yozgat'ta da üretildiğini kaydetti.

Türkiye'de gilaburunun daha çok geleneksel yöntemlerle hazırlanan meyve suyuyla bilindiğini anımsatan Kasap, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ve Ukrayna'da gilaburu reçel, marmelat, şurup, bitki çayı ve geleneksel hamur işlerinin yapımında kullanılıyor. Hatta bazı yörelerde meyveli turtaların iç harcına da katılıyor. İskandinav ülkelerinde pişirilerek hazırlanan meyve konservelerinde değerlendiriliyor. Kanada'da ise benzer ürünler turna veya kızılcık yemişinin yerine kullanıldığı biliniyor. Biz de bu örneklerden hareketle, tüketicilerin alışkanlıklarına uygun yeni ürünler geliştirerek gilaburunun kullanım alanlarını genişletebiliriz."

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş da Kayseri'de yaklaşık 700 dekar alanda gilaburu üretimi yapıldığını, bunun 250 dekarının kapama bahçe olduğunu ve yıllık üretimin 200 tona yaklaştığını belirterek, meyvenin kentte "kırmızı altın" olarak anıldığını kaydetti.

Gilaburu üretimini bahçe ve dere kenarlarından, daha kontrollü ve hasadı kolay alanlara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Demirbaş, Kayseri'de 250 dekar kapama bahçe bulunduğunu, bu modeli yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere 4 bin fidan dağıtıldığını bildirdi.

Demirbaş, belediyeler tarafından coğrafi işaret tescili alınmasının pazarlama açısından önemli bir adım olduğunu belirterek üretimin kayıt altına alınması, markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından kapama bahçelerin önem taşıdığını kaydetti.

"Kullanım alanlarının artırılması gerekli"

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çam ise gilaburunun ılıman iklimi ve soğuk kış koşullarını sevdiğini belirterek Samsun, Tokat, Trabzon ve Giresun başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirildiğine ilişkin veriler bulunduğunu ancak meyvenin özellikle Kayseri ile özdeşleştiğini ifade etti.

Meyvenin işlenerek meyve suyu, marmelat, bitki çayı, sirke ve dondurma gibi farklı ürünlere dönüştürülebileceğine dikkati çeken Çam, toz ve ekstre üretiminin de mümkün olduğunu, bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Prof. Dr. Çam, üretimde yoğun gübreleme ve ilaçlama ihtiyacı bulunmadığını, temel gereksinimlerin su ve nemli ortam olduğunu kaydederek en önemli maliyet kaleminin işçilik olduğunu ifade etti.

Gilaburu üreticisi Öcal Bozkurt, emekliliğinin ardından yeni bir uğraş ararken gilaburu meyvesiyle tanıştığını ve 2004'ten itibaren ticari üretime başladığını anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz fidan gönderdiğini aktaran Bozkurt, üreticilerin en büyük sorununun pazar yetersizliği olduğunu kaydetti.

İsmail Görgün de ürünlerin değerlendirilmesi için kullanım alanlarının artırılması gerektiğini belirtti.