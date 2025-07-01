Kayseri'den 18 Firma İlk 1000 İhracatçıda - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'den 18 Firma İlk 1000 İhracatçıda

Kayseri\'den 18 Firma İlk 1000 İhracatçıda
01.07.2025 10:23
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KAYSO Başkanı, TİM'in 2024 listesinde Kayseri'den 18 firmanın yer aldığını duyurdu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2024' listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Büyüksimitci, TİM tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2024" listesinde Kayseri'den 18 firmanın yer aldığını açıklayarak, "TİM tarafından açıklanan listede 14 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den toplam 18 firmamız yer almış durumda" dedi.

Önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarı taşımak için gayret göstereceklerini dile getiren Büyüksimitci, "Kayseri olarak yatırım, üretim ve ihracat alanlarında büyümeyi sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz, gerek küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere gerekse iç piyasadaki zorluklara rağmen yılmadan, büyük bir azimle üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik ve Kayseri'den dünya genelinde 190'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Gelecekte yeni yatırım alanlarının devreye girmesiyle bu rakamları daha da artıracağımıza inancım tam. Şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'den 18 Firma İlk 1000 İhracatçıda - Son Dakika

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