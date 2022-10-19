Kayseri ekonomi: Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri ekonomi: Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

19.10.2022 12:44
Kayseri ekonomi: Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesince düzenlenen 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesince düzenlenen 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'ndaki program, bu yıl "Geleceğe açılan kapı" temasıyla hazırlandı.

Programın açılışında konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, 31 yıldır düzenledikleri çeşitli kongre, sempozyum ve etkinliklerle paylaşılan bilgi ve deneyimlerin pek çok kuruma yön verdiğini, bakış açılarına katkı sağladığını gururla gözlemlediklerini söyledi.

Bugünkü zirvede alanlarında uzman ve deneyimli konuşmacıların geleceğe açılan kapının anahtarını vermeye çalışacağını ifade eden Bayraktar, konuşmacıların dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını belirlemesini tartışacağını dile getirdi.

Yaşam şekillerinin ve iş anlayışının değişimin ötesinde hızlı bir dönüşüm geçirdiğini belirten Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel hedeflerin baskısı, çevresel, sosyal ve ekonomik değişimler ölçütlerimizi değiştiriyor. Bizler de karşı karşıya kaldığımız risklere kalıcı, sürdürülebilir çözümler arıyoruz. Riskleri aşmamızın en temel koşulu insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına bilimde, sektörde ve toplumda özgürlüğü savunarak destek vermemizdir. Başarıya ulaşmamız bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet zemini oluşturmamıza bağlıdır."

KalDer Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz, derneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KalDer'in insan kaynağı yönünden sanayiciye büyük destek verdiğini aktardı.

Kurumsallaşmanın önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Rekabet endeksine baktığımızda ülkemiz 140 ülke arasında 68 ile 70. sıralar arasında gidip gelmekte. Üretim maliyeti endeksine baktığımızda Batı ülkeleri 120 puanlarda, Uzak Doğu ülkeleri 85-90 bandındayken ülkemiz 90-95 bandında ortalarda yer almakta. 2030 yılına kadar dijitalleşmede, Yeşil Mutabakat kapsamında istenilen gelişmeleri yakalayamazsak Batı ile olan puan farkımız yaklaşık 10-15 puan daha ülkemiz aleyhine olacak. Bu sebeple bu yolculukta en önemli unsurlardan biri olan kurumsallaşma, ürün, hizmet ve yönetim kalitesi konusunda KalDer'i çok kıymetli bir paydaş olarak görüyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kalitenin önemine dikkati çekerek, etkinliğin güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

Zirve, yapay zeka, siber güvenlik ve siber gelecek, iklim değişikliği gibi konularda alanında uzman kişilerin sunumlarıyla sürecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ERÜ ile KGC tarafından ortak etkinlikler düzenlenecek ERÜ ile KGC tarafından ortak etkinlikler düzenlenecek Süper Amatör Küme'de büyük heyecan Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Türkiye Kalite Derneği, Togo Cumhuriyeti, Erciyes, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri ekonomi: Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:01:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri ekonomi: Kayseri'de 8. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement