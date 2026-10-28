Kayseri Eylül'de 355 milyon dolar ihracat yaptı, Gülsoy desteklerin sadeleşmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Eylül'de 355 milyon dolar ihracat yaptı, Gülsoy desteklerin sadeleşmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Eylül\'de 355 milyon dolar ihracat yaptı, Gülsoy desteklerin sadeleşmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri, Eylül ayında 355 milyon 229 bin 124 dolarlık ihracat gerçekleştirdi; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,04 artış yaşandı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin ihracatçı aleyhine geliştiğini belirterek desteklerin sadeleşmesini istedi.

Kayseri, Eylül ayında 355 milyon 229 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Dünya genelinde devam eden ekonomik dalgalanma ve zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat yapan iş dünyamızı tebrik ediyorum" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, rakamları ve sektörel gelişmeleri paylaştı.

Kayseri'nin Eylül ayı ihracat performansına değinen Başkan Gülsoy, "Eylül ayında 355 milyon 229 bin 124 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,04 oranında bir artış yaşanmıştır. İthalatımız ise 134 milyon 889 bin 674 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,72 azalış gerçekleşmiştir" diye konuştu.

9 ayda 2 milyar 985 milyon 497 bin dolarlık performans

2026 yılının ilk 9 aylık verilerini de paylaşan Gülsoy, "Yılın ilk 9 ayında toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,15 artışla 2 milyar 985 milyon 497 bin 535 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 4,37 oranında artışla 1 milyar 388 milyon 380 bin 708 dolar seviyesine çıkmıştır" dedi.

Kayseri olarak Ağustos ayında dünya genelinde 151 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini ifade eden Gülsoy, "En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, Avusturya, Polonya, Irak, ABD, Fransa, Fas, İtalya, Romanya ve Belçika olarak sıralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Deri ve Deri Mamulleri sektöründe azalış yaşanmıştır" dedi.

"Yeni ihracat başarılarına daha çok ihtiyacımız var"

Dünya genelinde devam eden ekonomik dalgalanmalara ve uluslararası ticaretteki zorluklara rağmen Kayserili sanayicilerin üretim ve ihracat yapabilmek için olağanüstü bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Gülsoy, şu açıklamalarda bulundu:

" İhracat, ülke kalkınmamızın en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Cari açığın kapanması ve ekonomik büyüme için ihracatı her zaman öncelemek durumundayız. İhracatçımız dış pazardaki rakiplerinin yanında, içeride giderek yükselen maliyetlerle de mücadele ediyor. Özellikle enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin ihracatçımız aleyhine gelişmesiyle birçok kalemde maliyetler artarken firmalarımızın uluslararası pazarlardaki fiyat rekabetçiliği kayboluyor, önceden yapılmış anlaşmalar neticesinde de zararına ihracat yapar bir durumda kendisini bulabiliyor. Mevcut desteklerin kapsamının genişletilmesi kadar, destek mekanizmalarının karmaşıktan uzak basit bir hale evrilmesi de gerekiyor. Bizim ihtiyacımız daha fazla firmayı ihracatçı haline getirecek, ilk kez dış pazara açılan işletmelerimizi cesaretlendirecek, sade, anlaşılır ve erişilebilir bir destek sistemidir. Önceliğimiz her zaman daha fazla üretim ve akabinde daha fazla ihracattır. Bu hedefte de mevcut ihracatçılarımızın pazarlarını büyütmesi kadar yeni firmalarımızın da ihracat ailesine katılması da önemlidir. Artık yeni ihracat başarılarına daha çok ihtiyacımız var. Mevcut pazarlarda varlığımızı artırırken aynı zamanda ihracatı tabana yaymamız, daha fazla KOBİ'nin ihracat yapabildiği, firmalarımızın yeni pazarlara girerken kendisini güvende hissettiği ve ihracatçının maliyet baskısı karşısında yalnız bırakılmadığı bir yapı oluşturmalıyız."

Kaynak: İHA
Ömer GülsoyİhracatEkonomiKayseriGüncelDövizEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bir il bu skandalı konuşuyor Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:17
Galatasaray’da Rus ruleti tuttu Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:32:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Eylül'de 355 milyon dolar ihracat yaptı, Gülsoy desteklerin sadeleşmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android