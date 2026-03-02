Kayseri OSB: 2025 Büyüme Rakamları Sevindirici - Son Dakika
Kayseri OSB: 2025 Büyüme Rakamları Sevindirici

02.03.2026 14:35
Mehmet Yalçın, Türkiye'nin 2025 GSYH'sının %3,6 büyüdüğünü ve sanayicilere destek gerektiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 artış gösterdiğini ifade etti.

GSYH'nin 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 artış gösterdiğini anlatan Yalçın, Türkiye ekonomisinin üst üste 22 çeyrek büyüme başarısı gösterdiğini belirtti.

Yalçın, küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere karşı Türkiye'nin 2025 yılında elde ettiği büyüme rakamının sevindirici olduğunu aktardı.

Geçen yılın büyüme rakamlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında sanayi sektörünün yüzde 2,9 büyüme sağladığını hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Daha fazla büyüme rakamına ulaşılabilmesi için sanayicilere düşük faizli finansman sağlanması, daha fazla yatırıma teşvik edici vergi avantajlarının getirilmesi ve üretimimizi güçlü kılacak mekanizmaların devreye alınması gereklidir. İstihdamda, enerjide ve lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, rekabet edilebilirliğinin sağlanması için gereklidir. Sanayicilerimizin üretimde ihtiyaç duydukları ara mamul ve hammadde gibi dış bağımlı başlıklarda maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi beklentimizdir."

Kaynak: AA

