Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İşsizlik Verilerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İşsizlik Verilerini Değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İşsizlik Verilerini Değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Haziran ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yalçın, işsizlik oranının yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

12.08.2024 13:45
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Haziran ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın; "Türkiye'deki işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edilmiştir" dedi. Yalçın, "İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu. Başkan Yalçın, TÜİK'in verilerinin büyük önem taşıdığını vurguladığı değerlendirmesinde; "İşgücü 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 olmuştur" ifadelerini kullandı. Yalçın; "Türkiye'nin 2023 yılı Haziran ayı işsizlik rakamı 9,4 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Haziran ayı işsizlik rakamının 9,2 olarak gerçekleşmesi yıllık bazda bakıldığında olumlu gözlemlenmektedir. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracatını artırmaya dönük yeni adımlar atması, işsizlik oranının düşmesi ve istihdamın dengeli bir seyir izlemesi büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü;

"Türk sanayicisi üretmeye, istihdam sağlamaya ve her şartta ihracata yapmaya devam etmektedir. Elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen sanayiciler olarak, daha çok üretim ve ihracat ile istihdamın sürdürülebilir şekilde artacağını düşünüyoruz. Üretmek için canla başla çalışan sanayicilerin nakit varlıklara ulaşmasında büyük zorluklar yaşanmaya devam etmektedir. Düşük maliyetli kredi imkanlarının da yeterli olmadığı görülmektedir. İş dünyasına verilen uzun vadeli ve düşük faizli krediler başta olmak üzere diğer tüm desteklerin artarak sürmesi beklentimizdir. Yeni istihdam imkanlarının ortaya çıkarılması için OSB'lerde sanayicilerimizin hizmetine sunulacak yeni arazi tahsisleri de beklentimizdir. Türkiye'nin atacağı etkin ve güçlü adımlarla ekonomik yapısında daha iyi noktalara geleceğine olan inancımız tamdır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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