Kayseri OSB Başkanı: Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı: Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

Kayseri OSB Başkanı: Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek büyüme oranının yüzde 5,7 olduğunu açıkladı. Yalçın, ekonomideki güçlü duruşun sanayicilere güven verdiğini belirtti ve ihracatın artırılması için krediye erişimin kolaylaştırılmasını talep etti.

31.05.2024 10:50
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ilk çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 5,7 olarak gerçekleşmiştir" diyen Başkan Yalçın; "Ekonomimiz üst üste 15 çeyrekte büyüme başarısını göstermiştir. İlk çeyrekte elde edilen oran hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikalarının başarısını göstermektedir. Ekonomimizin güçlü duruşu, sanayiciler olarak bizlere güven vermektedir. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedeflere daha kısa sürede ulaşılabilmesi için sanayilerimizin ihracatçılarımızın krediye kolay ulaşımı sağlanmalı, destekler artırılmalıdır" dedi. Yalçın, "Türkiye ekonomisi; kendi içinde yaşadığı yüksek enflasyonla mücadele, deprem etkilerinin bertaraf edilmesi ve mali piyasada dengelenme beklentisiyle geçen 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme rakamını sağlamayı başardı. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında yüzde 5,2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin olmuştu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer almıştı" şeklinde konuştu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İhracatımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz Avro bölgesindeki ekonomik daralma, dünya genelinde yaşanan tüm zorluklar ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen ekonomimiz 2024 yılı ilk çeyreğinde de önemli bir büyüme sağlamıştır. Ekonomimizin güçlü duruşu, sanayiciler olarak bizlere güven vermektedir. Buna rağmen üretimin ve dolayısıyla ihracatın artırılabilmesi bakımından krediye erişimin kolaylaştırılmasını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Orta Vadeli Plan'a göre 2024 yılında 267 milyar dolarlık ihracat hedeflenmektedir. Ülke olarak, 2028 yılında ise 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için ihracatımızda her yıl ortalama yüzde 5-10 büyüme sağlanması gerekmektedir. İşçilik maliyetlerinin yüksekliği, döviz kurunun girdi maliyetleriyle paralel olmaması gibi nedenlerle uluslararası piyasalardaki rekabet yapabilme kapasitemiz azalmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için ivedilikle önlemler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Eximbank kaynaklarında kısıntıya gidilmesi sanayicilerimizin moralini bozmaktadır. Sanayicilerimiz, Eximbank'tan sağlanan kredi hacminin öncelikli olarak eski limitlerine çıkarılmasını ve devamında limitlerin artırılmasını beklentimizdir."

Başkan Mehmet Yalçın, sanayicilere verilecek desteklerin, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme hızını artıracağına dikkati çekerek; "Destekler, ekonomimizdeki verimlilik ve istihdam artışına doping etkisi yapacaktır. 2024 yılı için en önemli konu enflasyon olmaya devam edecektir. Hükümetimiz tarafından kararlı bir şekilde yürütülen enflasyonla mücadelenin sürdürülmesini bekliyoruz. Sürdürülebilir büyüme için kısa sürede ulaşılacak düşük enflasyon en önemli şarttır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB Başkanı: Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri OSB Başkanı: Türkiye Ekonomisi 2024 Yılı İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü - Son Dakika
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