Kayseri OSB Başkanı'ndan Yeni OVP Yorumu - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı'ndan Yeni OVP Yorumu

Kayseri OSB Başkanı\'ndan Yeni OVP Yorumu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kamuoyuyla paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

06.09.2024 10:21
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kamuoyuyla paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni OVP'yi olumlu bulduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın başta sanayicilerimizin olmak üzere toplumun her kesimine hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni program ekonomimizdeki aksaklıkları kısa vadede çözmeyi hedefleyen ve dengeli büyümeyi sağlam temeller üzerine konumlandıran bir yapıdadır" dedi.

Başkan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Yeni OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedeflerin yeniden belirlendiğini anımsattı. Yalçın, "Programın öncelikli ve ana hedefi enflasyon oranının kısa vadede tek haneli rakamlara indirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu konudaki kararlılığın üst düzeyde olduğu gözlemliyoruz. Enflasyonu kısa vadede dizginleyecek ekonomi yönetimine olan güvenimiz tamdır" şeklinde konuştu.

Bütçe açığı ve cari açık konusunda da Yeni OVP'de önemli saptamaların yer aldığını gözlemlediklerini belirten Başkan Yalçın, "Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Sıkı para politikası ve önemli tasarruf tedbirleri sayesinde bütçe açığının hedeflere ulaşması hiç zor olmayacaktır. İhracatımızın 2027 yılında 320 milyar dolar seviyesine ulaşması hedeflenmiştir. İthalatın da 417 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin hedeflendiği Yeni OVP'de cari açık konusunda önemli bir iyileşme sağlanacağı ortaya konulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeni OVP'de, işsizlik oranının 2024 sonunda yüzde 9,3 olacağına işaret edildiğini kaydeden Başkan Yalçın, "İşsizlik oranının kademeli olarak azalması ve 2027 için ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşmesi hedefi önemlidir. İşsizliği önüne geçilmesindeki en önemli unsur yeni yatırımların özel sektör eliyle oluşturulmasıdır. Bu bakımdan yatırım desteklerinin daha artacağına olan inancımız pekişmiştir" dedi.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yeni OVP ile makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirmesi hedeflenmektedir. Mali disiplinin korunması, enflasyonun tek haneye düşürülerek fiyat istikrarının sağlaması, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknolojik dönüşümü sağlaması, iş gücü piyasasının daha da etkinleştirmesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmesi ve ekonomide kayıt dışılığı azaltması hedeflerinin ön planda bulunması sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem arz etmektedir. Sanayiciler olarak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracat yapmak başlıca görevimizdir. Hükümetimizin çizdiği yeni yol haritası bizlere de ışık tutacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yeni OVP'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, programın ülkemize ve sanayicilerimize hayırlar getirmesine Yüce Allah'tan temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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