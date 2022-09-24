Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

24.09.2022 10:48
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklanan şeker pancarı alım fiyatından memnun kaldıklarını bildirdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklanan şeker pancarı alım fiyatından memnun kaldıklarını bildirdi.

Akay, AA muhabirine, açıklanan fiyatın hem üreticileri hem de kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Açıklanan fiyatın şeker sektörüne hayırlı olmasını dileyen Akay, şunları kaydetti:

"Sayın Tarım ve Orman Bakanımız pancar alım fiyatını 1400, artı 50 kota tamamlama primiyle beraber 1450 olarak açıkladı. Tabi, maliyetlerdeki artışlardan dolayı zaten böyle bir ihtiyaç söz konusuydu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aralık ve ocak ayında pancar avans fiyatları üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve o tarihlerde ilk defa pancar avans fiyatları 1000 liraya kadar çıkarılmıştı ama sonrasında özellikle üretim maliyetlerindeki artışlardan dolayı fiyatın bir güncellenme ihtiyacı vardı. Şimdi hasat dönemi, bu hasat dönemi başlangıcında çiftçimiz tabi merakla pancar fiyatını bekliyordu. Bundan dolayı yapılan açıklama bence olumlu. Bunu değerlendirirken tabi geçen seneki pancar fiyatıyla da kıyaslamasını yapacak olursak bizim ölçeklerimize göre 3,3 kat bir artış söz konusu."

Bu seneki fiyatların olumlu ve makul olduğunu vurgulayan Akay, "Çiftçilerimizin bize genel anlamda ulaşan son tepkileri oldukça olumlu. Bizim de memnun olduğumuz, çiftçimizin de memnun olacağı bir fiyat. Bize gelen tepkilerden bunu anlıyoruz. Bu fiyatlarla da inşallah gelecek sene açısından da pancar üretiminde herhangi bir sorun olmayacağı inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Hüseyin Akay, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, şeker pancarı alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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