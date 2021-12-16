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Kayseri Şeker'den pancar bedeli avans fiyatına yüzde 72,42 zam - Son Dakika

Kayseri Şeker'den pancar bedeli avans fiyatına yüzde 72,42 zam

16.12.2021 13:17
Kayseri Şeker'den pancar bedeli avans fiyatına yüzde 72,42 zam

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 16 polar (pancarın ihtiva ettiği şeker oranı) için 420 TL/ton olan pancar bedeli avans fiyatını yüzde 72,42 artırarak 720 TL/tona çıkardıklarını bildirdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 16 polar (pancarın ihtiva ettiği şeker oranı) için 420 TL/ton olan pancar bedeli avans fiyatını yüzde 72,42 artırarak 720 TL/tona çıkardıklarını bildirdi.

Akay, yazılı açıklamasında, pancar çiftçisinin hangi şartta üretim yaptığını çok iyi bildiklerini, çiftçilerin üretimlerini artırması ve daha fazla kazanması için planlama gerçekleştirdiklerini belirtti.

Son günlerde ülkede yaşanan ani fiyat artışlarının tüm sektörü olduğu gibi pancar üreticilerini de etkilediğini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Fabrikaları güçlendirmenin yanında asıl sahipleri olan üreticilerimizi de düşünmek durumundayız. Gübre, mazot, ilaç, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi çiftçilerimizin önünü görmesini zorlaştırıyor. Çiftçi kazanmalı ki fabrikalar daha fazla üretim yapsın, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkeye daha fazla katkı sağlasın. Bu bilinçle bizler de 2022-2023 üretim yılı için avans fiyatını şimdiden açıklayarak A kotası pancar avans bedeline yüzde 72,42 oranında zam yaptık. 16 polar için 420 TL/ton olan pancar bedeli avans fiyatını 720 TL/tona çıkardık. Üreticilerimiz ümitlerini kaybetmesinler, morallerini bozmasınlar. Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz."

Kayseri Şeker'den pancar bedeli avans fiyatına yüzde 72,42 zam

Kayseri Şeker, Kayseri, Tarım, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den pancar bedeli avans fiyatına yüzde 72,42 zam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kayseri Şeker'den pancar bedeli avans fiyatına yüzde 72,42 zam - Son Dakika
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