Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Ticaret Borsası

27.07.2022 10:33
Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,556,60
ArpaKg5,805,81

Kabak çekirdeği (yerli)Kg45,0060,00
SucukKg141,50181,50
Pastırma (takım)Kg242,00277,50

YORUMLAR
500
Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı Mutfak tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı
Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement