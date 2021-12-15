Üye Girişi
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek - Son Dakika

Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek

15.12.2021 10:13

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında dağıtılacak kazlar ile üretim sağlanarak gençlerin şehirlere göç etmesi engellenecek.

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında dağıtılacak kazlar ile üretim sağlanarak gençlerin şehirlere göç etmesi engellenecek.

Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilerek Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği kuruldu. Geçtiğimiz eylül ayında, çiftliğe yerleştirilen damızlık kazların da beklenilenden 1 ay erken yumurtlamaya başlaması sevindirdi. İlçenin gelir kapısı olması beklenen proje kapsamında kadın ve genç olmak üzere 70 çiftçiye eğitimlerinin ardından kaz palazı verilecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Eflani İlçe Başkanı İbrahim Ertuğrul, yılbaşından sonra kazlardan elde edilecek yumurtaları kuluçka makinelerinde yavruya dönüştüreceklerini belirtti.

"Hibe yoluyla bağışlayacağız"

Kadın ve genç olmak üzere seçilecek olan 70 kursiyeri pratik ve teorik eğitime tabi tutacaklarını ifade eden Ertuğrul, "Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve bu hayvanlara bakabilecek yer gösteren çiftçilerimize, kursiyerlerimize elde edeceğimiz yavruları hibe yoluyla bağışlayacağız. Bu doğrultuda amacımız insanlara hem eğitim hem de sermaye vererek bir meslek sahibi edindirmek. Şu anda projemiz, programımızın ilerisinde seyrediyor. Her şey yolunda gidiyor ve 1 yıl sonrada tamamlanmış olacak. İnşallah çiftçilerimizin kaz üreticisi olarak faaliyetlerini görmüş olacağız" diye konuştu.

"Bizim öncelikle hedefimiz kadınlar ve genç çiftçilerimiz" diyen Ertuğrul şunları söyledi: "Kırsalda yaşayan hanım kardeşlerimiz için ilave bir ürün olarak ortaya çıkacak. Onlar üretime ve ekonomiye doğrudan katkıda bulunmuş olacaklar. Özgüvenleri artmış olacak ve kendi kendilerine yetebilmenin tadına varacaklar. Bizim öncelikle hedefimiz kadınlar ve genç çiftçilerimiz. En büyük sıkıntımız ilçede istihdam ve üretim olmaması. Bunun nedeni de gençlerimizin göçe zorlanması ve biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." - KARABÜK

Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek
Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek

Hisarcık, Karabük, Eflani, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:07 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
09:57 Uzmanlar uyarıyor: Aldığınız ikinci el araç pert çıkabilir
09:57 Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu
09:55 Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu
09:36 Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti
09:34 Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu
09:32 15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
09:28 Zırhlı aracı teslim etti! İşte Melih Gökçek'in hala belediye teslim etmediği mallar
09:14 Esra Erol'da şaşırtan olay! TikTok'ta fenomen olmak için 47 yıllık eşini terk etti
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu         
10:16
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada Selam verdikleri ayı otomobile saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
09:24
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 10:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement