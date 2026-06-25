Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor - Son Dakika
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Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor

Kazak devi Türkiye\'den banka satın alıyor
25.06.2026 10:56
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Kazakistan merkezli e-ticaret grubu Kaspi.kz, Rabobank AŞ'yi satın almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) onay aldığını duyurdu.

Kaspi.kz'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Hepsiburada'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirketin Rabobank AŞ'yi satın alma işleminin, mutat koşulların yerine getirilmesinin ardından temmuzda tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO), Kurucu Ortağı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki Rabobank AŞ satın alımı için BDDK'den onay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişme yolculuğumuzda atılmış değerli bir adım. Bu süreçte gösterdikleri yapıcı tutum için BDDK'ye ve ilgili tüm otoritelere teşekkür ediyoruz. Türkiye, büyük ve dijitalleşen nüfusu, girişimci iş dünyası ve hızla büyüyen dijital ekonomisiyle dünyanın en dinamik ülkelerinden biri. Türkiye'deki ticaretin geleceğini şekillendiren yerel girişimcilere, finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına büyük saygı duyuyoruz. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ödemeler, e-ticaret ve fintek alanlarındaki deneyimimizi Türkiye'deki müşteri ve satıcıların hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculuğun henüz başındayız ve önümüzdeki fırsatlar için son derece heyecanlıyız."

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Kazakistan, Rabobank, Türkiye, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor - Son Dakika

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