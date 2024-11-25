Kazakistan Petrol İhracatını Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kazakistan Petrol İhracatını Artırmayı Hedefliyor

Kazakistan Petrol İhracatını Artırmayı Hedefliyor

Kazakhstan, BTC boru hattı ile yıllık petrol taşımayı 20 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

25.11.2024 14:18
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Kazakistan Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev, "Bu yıl Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattı üzerinden taşınan Kazak petrolü 1,5 milyon ton civarında olacak. Gelecekte bu boru hattı üzerinden taşınan petrol miktarını yılda 20 milyon tona artırma perspektiflerini değerlendiriyoruz." dedi.

Satkaliyev, Meclis'te ülkede petrol sektörünün geliştirilmesine ilişkin düzenlenen toplantıda, ülke ekonomisinde petrolün payına işaret ederek, devlet bütçesinin yüzde 28'inden fazlasını petrol ve gaz sektörünün oluşturduğunu kaydetti.

Satkaliyev, bu yıl 88,4 milyon ton petrol çıkarmayı, bunun da 68,8 milyonunu ihraç etmeyi planladıklarını belirtti.

Bu yıl yurt dışına gönderilecek petrolün hangi boru hatları üzerinden taşınacağına da değinen Satkaliyev, Hazar Boru Hattı üzerinden 55,4 milyon ton, Atırau-Samara hattı ile 8,6 milyon ton, Çin'e 1,1 milyon ton, Aktau Limanı'ndan (Hazar Denizi) ise 3,6 milyon Kazak petrolünün sevk edileceğini dile getirdi.

Satkaliyev, bunun yanı sıra Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'ya bu yıl 1,4 milyon ton petrol göndereceklerini bildirdi.

Petrol ihracatı için alternatif taşıma güzergahları geliştirmenin Kazakistan hükümeti için stratejik görevlerden biri olduğunu anlatan Satkaliyev, Kazakistan Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ile Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nu geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Satkaliyev, bu alanda Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nı (BTC) "perspektifli güzergah" olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Bu yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden taşınan Kazak petrolü 1,5 milyon ton civarında olacak. Gelecekte bu boru hattı üzerinden taşınan petrol miktarını yılda 20 milyon tona çıkarmayı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Satkaliyev, 2026'dan itibaren ülkedeki yıllık petrol üretimini 100 milyon tona çıkarmayı, 2035'e kadar ise ülkedeki benzin, havacılık ve dizel yakıtı gibi ürünleri tamamen iç pazardan karşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Ekonomi, Finans, Ceyhan, Enerji, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazakistan Petrol İhracatını Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika

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