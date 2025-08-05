Kazancı Holding, Capital 500'de Liderliğini Pekiştirdi

Kazancı Holding, Capital 500 Türkiye listesinde Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Jeneratör ve Aksa Elektrik Perakende Satış ile yer alarak liderliğini pekiştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı Holding, grup şirketleri olan Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör ile Capital tarafından açıklanan "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" listesindeki konumunu güçlendirdi.

Şirketler, sergiledikleri yüksek performansla Türkiye ekonomisinin öncü aktörleri arasında gösterildi. Listede, 2024 ciro gelirleri itibarıyla, Aksa Doğalgaz 64, Aksa Enerji 127, Aksa Elektrik Perakende Satış 128 ve Aksa Jeneratör 258'inci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, son yıllarda küresel ölçekte ekonomik dalgalanmaların, bölgesel risklerin ve değişen piyasa dinamiklerinin etkisiyle iş dünyasının zorlu bir sınavdan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında dahi Kazancı Holding olarak güçlü ve kararlı bir duruş sergileyerek tüm grup şirketlerimizle güçlü bir performans ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimiz doğrultusunda, enerji sektörünün tüm kritik halkalarında değer üretiyor, Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kazancı, şirketin küresel jeopolitik ve ekonomik zorlukları aşarak, esnek ve dirençli şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizerek, "Capital 500'de istikrarlı bir şekilde yer almamız ve bu yıl da dört grup şirketimizin Holdingimizi temsil etmesi bunun önemli bir göstergesi. Yarattığımız değeri ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmak hedefiyle önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doları aşan yeni yatırım atağıyla çalışmalarımıza ivme katacağız." ifadelerini kullandı.